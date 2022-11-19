Группа Smash!! воссоединилась в шоу "Дуэты"

На телеканале "Россия 1" вышел первый эпизод второго сезона шоу "Дуэты".

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Ведущий Сергей Лазарев и участник Влад Топалов воспользовались моментом, чтобы исполнить песню "Боже, дай мне сил" из репертуара группы Smash!!

После выступления Топалова и его супруги Регины Тодоренко с песней Perfect Эда Ширана ведущий Николай Басков заявил: "Я вас так не отпущу! Все-таки, Лазарев и Топалов — это Smash!!, это эпоха в нашей стране! Огромное поколение выросло на вашем невероятном дуэте".

Когда артисты начали петь, Тодоренко призналась, что это "песня из ее детства", и закружилась в медленном танце с Басковым.