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45 минут назад

«Из-за Тодоренко…» — Влад Топалов не сдержал слез и сделал признание в прямом эфире

Popcake.tv

Музыкальная программа «Дуэты» на телеканале «Россия-1» быстро полюбилась россиянам. Знаменитости поют известные песни с «таинственным» партнером, который скрывается за стеной. Под конец номера перегородка поднимается, селебрити видят друг друга и дают волю эмоциям. Очень часто там встречаются старые знакомые или «поклонник» со своим давним «кумиром».

Топалов не сдержал слез и сделал признание в прямом эфире
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Новый сезон телешоу удивил телезрителей! В эфире «встретились» супруги — Влад Топалов и Регина Тодоренко. Звездная парочка исполнила хит Perfect английского певца Эда Ширана (Ed Sheeran). В какой-то момент экс-солист группы «Smash!!» не сдержал эмоций и произнес в микрофон: «Я люблю тебя». Артист склонил голову на плечо любимой и даже пустил слезу. Это было настолько трогательно, что Регина еле сдержалась.

Ведущие музыкального проекта Сергей Лазарев и Николай Басков решили разрядить обстановку и отпустили колкую шутку в адрес Топалова. Музыканты съязвили, что ему очень повезло, что за перегородкой оказалась именно Регина, а не кто-то еще, иначе семейной ссоры было бы не миновать. Дело в том, что в песне говорится о трепетных чувствах парня к девушке.

ТВ,Регина Тодоренко,Эд Ширан,Влад Топалов,Сергей Лазарев,Николай Басков,
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