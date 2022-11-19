Топалов не сдержал слез и сделал признание в прямом эфире

Музыкальная программа «Дуэты» на телеканале «Россия-1» быстро полюбилась россиянам. Знаменитости поют известные песни с «таинственным» партнером, который скрывается за стеной. Под конец номера перегородка поднимается, селебрити видят друг друга и дают волю эмоциям. Очень часто там встречаются старые знакомые или «поклонник» со своим давним «кумиром».

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Новый сезон телешоу удивил телезрителей! В эфире «встретились» супруги — Влад Топалов и Регина Тодоренко. Звездная парочка исполнила хит Perfect английского певца Эда Ширана (Ed Sheeran). В какой-то момент экс-солист группы «Smash!!» не сдержал эмоций и произнес в микрофон: «Я люблю тебя». Артист склонил голову на плечо любимой и даже пустил слезу. Это было настолько трогательно, что Регина еле сдержалась.