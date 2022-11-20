Умерла ведущая культового шоу Top Gear

Популярное британское шоу Top Gear — это, без преувеличения, самая известная автомобильная передача в мире. Для большинства россиян автошоу неразрывно связано с именем ведущего Джереми Кларксона, однако одной из первых ведущих шоу была журналистка Сью Бейкер. Она продержалась на роли ведущей рекордные 11 лет. Выпуски с ее участием пользовались особой популярностью у мужчин, а также были призваны привлечь женскую аудиторию, чаще более далекую от автомобильной тематики. После ухода из шоу в 1991 году Бейкер продолжила следить за автомобильным миром и писать о машинах. Журналистка занималась этим практически до самой смерти — она скончалась 14 ноября этого года после продолжительной тяжелой болезни. Как Бейкер удалось проложить женщинам путь в главное автошоу и автожурналистику и почему коллеги считают ее иконой феминизма — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Люди наконец привыкли видеть женщин в автожурналистике»

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«Я так взволнован и так польщен тем, что абсолютная легенда автомобильной журналистики сегодня в гостях в моем скромном шоу. Если вы смотрели Top Gear до Джереми Кларксона, вы точно видели ее, потому что она блистала в передаче на протяжении 11 лет. Она писала статьи, она участвовала в гонках и была напарницей Мишель Муттон» — приветствовал Бейкер автоблогер Шахзад Шейх на YouTube-канале Brown Car Guy.

Интервью Шейху, которое Бейкер дала в ноябре 2020-го, за два года до смерти, стало последним в ее жизни. 65-летняя экс-ведущая Top Gear выглядела жизнерадостной и энергичной, много шутила, вспоминала о работе в легендарном шоу и делилась впечатлениями о новом формате Top Gear с Джереми Кларксоном. Кроме того, Бейкер рассказывала, что продолжает писать автоколонки для различных изданий.

«Любовь к журналистике для меня была на первом месте. После школы я мечтала пойти работать в газету. Я была очарована идеей журналистики. Когда мне было 15 лет, я написала редактору нашей местной газеты и сказала, что мечтаю устроиться к нему на работу. Он ответил, чтобы я приходила, когда получу образование. В конце концов устроилась в местную газету», — рассказывала Бейкер в другом интервью.

Еще одной страстью журналистки были машины: она обожала автомобили и другую технику с самого детства, ей всегда хотелось знать, как работает то или иное устройство, разобрать его и собрать обратно. Отучившись на газетного репортера и устроившись на работу в местную газету «Кентиш Таймс», Бейкер решила объединить оба своих увлечения.

В начале своей карьеры, когда в автожурналистике практически не было женщин, Бейкер попросила редактора отправить ее на ралли Брэндс-Хэтч в качестве репортера, однако получила отказ. Редактор объяснил свое решение тем, что, по его мнению, Бейкер ничего не понимает в автомобилях, потому что она женщина.

Однако журналистка все-таки поехала на гонки, а по возвращении убедила редактора опубликовать ее материал о ралли. Статья привлекла внимание владельца автодрома Джона Уэбба, и вскоре он взял журналистку на работу в свою службу новостей автоспорта

Затем она устроилась в «Вечерние новости» (Evening News), где вскоре стала автомобильным корреспондентом и, наряду с Джудит Джексон и Энн Хоуп, одной из трех женщин на Флит-стрит, специализирующихся на автоспорте.

Бейкер до последних лет своей жизни держала руку на пульсе, следила за всеми трендами автожурналистики и публиковалась в таких изданиях, как Daily Telegraph, Daily Express, Independent, Sunday Times, AutoExpress. Приход в автожурналистику блогеров из YouTube и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она называла совершенно естественной эволюцией, но в то же время отмечала и недостатки блогерских работ по сравнению с журналистскими.

«Очень жаль, что некоторые блогеры приходят сюда для привлечения внимания к себе и в поисках наживы, а не из любви к автомобилям. Они воспринимают это не так серьезно. Но знаете, если вы рассказываете другим людям, каково водить машину, черт возьми, хорошо бы иметь представление, о чем вы говорите», — критиковала блогеров Бейкер.

«Автожурнал с серией дорожных испытаний»

Top Gear впервые вышел на экраны в 1977 году, когда нынешний символ телепередачи Кларксон был 17-летним подростком. Бейкер присоединилась к шоу спустя три года, в 1980 году. Она стала одной из первых среди более 50 ведущих программы, но все же не первой женщиной. До нее в программе успела поучаствовать известная телезвезда и участница «Евровидения» Анджела Риппон. Однако она не продержалась в шоу и двух лет, в то время как Бейкер стала одной из самых «долгоиграющих» ведущих: за 11 лет работы в шоу она снялась более чем в 100 выпусках.

Помимо этого, Бейкер участвовала во всех запусках новых автомобилей в автосалонах и на тестовых трассах. К началу 1980-х годов такая работа подразумевала роскошные пресс-туры в захватывающие места, полеты бизнес-классом и дорогие отели. Но это была тяжелая, безжалостная работа с горящими дедлайнами. В 1982 году Сью стала автомобильным корреспондентом The Observer. Она занимала эту должность в течение 13 лет, совмещая ее со съемками в Top Gear и посещая буквально сотни презентаций новых автомобилей по всему миру

«Я присоединилась к Top Gear спустя несколько лет после запуска шоу. (…) У нас была команда из четырех постоянных ведущих, иногда к нам присоединялись другие. Мы следили за новыми автомобилями, появляющимися на рынке. Это был автожурнал с серией дорожных испытаний и новостями о том, что происходит в автомобильном мире. Но основном мы были сосредоточены на “железе”», — вспоминала она.

При этом ведущая согласилась, что вернуть прежний формат шоу на телеэкраны в наши дни не представляется возможным. «Top Gear в эпоху до интернета и дефицита контента позволял автолюбителям увидеть новые автомобили в действии. Это было правильно для своего времени. Но я не считаю, что этот формат сработал бы так же хорошо сейчас. Старый Top Gear невозможно вернуть, потому что мы живем в совершенно другом мире, сейчас люди хотят более захватывающих вещей», — рассуждала журналистка.

«Это вызывает клаустрофобию»

«Первое, на что вы обращаете внимание при вождении Maserati, это чудесный рычащий звук двигателя, прекрасный салон, а также коричневая отделка из кожа, замши и ценных пород дерева, очень четкая панель приборов с красивыми циферблатами», — говорит Бейкер, двигаясь за рулем роскошного кабриолета Maserati Biturbo Spyder красного цвета по загородной дороге. Так начинался один из выпусков первых сезонов Top Gear в начале 1980-х годов

Top Gear во времена Бейкер был похож скорее не на яркое шоу, а на стандартный видеообзор новых автомобилей — формат, который автоблогеры на YouTube эксплуатируют до сих пор. В передаче ведущие перемещались на новинках авторынка по разным ландшафтам, рассказывали об основных характеристиках машин, об их достоинствах и недостатках. Помимо этого, в шоу ведущие освещали тему безопасности дорожного движения и давали советы автолюбителям.

«Передаточные числа коробки передач сгруппированы таким образом, что позволяют отлично обеспечить переход с пятой на четвертую передачу, что обычно требуется для обгона. Но у этого автомобиля есть и небольшие недостатки. Мне кажется странным, что в машине такого ценового диапазона нет стандартного радио. А в наружные зеркала очень трудно что-то увидеть, поскольку их площадь очень мала. Не считая этих деталей, я считаю, что это великолепная машина», — продолжает рассказывать о Maserati Бейкер.

Камеры с разных ракурсов снимают, как Бейкер эффектно проходит повороты узкой двухполосной дороги на фоне классического английского пейзажа. В это время крыша кабриолета откинута, волосы Сью развеваются на ветру. Затем она съезжает на грунтовку в поле, где ее поджидает мощный синий спорткар Lotus Esprit Turbo. Ведущая садится за руль автомобиля с салоном из красной кожи, трогается с места и погружает телезрителей в детали новинки от английского производителя спортивных автомобилей

«Этот Lotus очень быстрый автомобиль, и это особенно чувствуется при разгоне. Он набирает 100 километров в час за 5,5 секунды. Мощность двигателя объемом 2,2 литра составляет 215 лошадиных сил, и расход топлива у него немного меньше, чем у Maserati. (…) Внутри возникает ощущение, как будто вы находитесь в кабине гоночного автомобиля, это вызывает клаустрофобию, все элементы управления и интерьер “обнимают” вас. Кроме того, вы сидите очень низко по сравнению с другими участниками движения», — описывает Бейкер следующий автомобиль.

Иногда в Top Gear устраивали своеобразные автобатлы: ведущие сравнивали два похожих автомобиля по характеристикам, а в конце выпуска подводили итог и выбирали машину-победителя, — у YouTube-блогеров этот формат популярен до сих пор. Во времена без интернета такие сравнения помогали зрителям составить представление о новых моделях автомобилей, только сошедших с конвейера, а иногда и в деталях разглядеть премиальные автомобили, которые они никогда не смогли бы себе позволить.

В следующем кадре Бейкер переносится на стоянку для яхт, на фоне белоснежных катеров видны припаркованные суперкары. «Подходящее место для этих машин — залив для яхт на английской Ривьере, где можно встретить самые гламурные, но в то же время очень разные автомобили. Lotus с ее превосходным управлением суперкара больше подходит для мачо. Maserati имеет очень похожие характеристики, но это более универсальная машина», — резюмирует Бейкер.

Несколько архивных выпусков с Бейкер после ее кончины опубликовал Top Gear. Передача отдала дань уважения экс-ведущей. «Сью была исключительным автомобильным журналистом и очень любимой ведущей шоу», — говорилось в превью к архивному видео.

В комментариях к старым выпускам некоторые зрители сравнили их с новыми совсем не в пользу последних. «Поразительна разница в диалогах между Top Gear, каким он был тогда, и тем, какой он сейчас. Все было выдержано в четких и элегантных тонах, с приятной речью ведущих, с большим количеством практических фактов и цифр, приведенных в выверенной и членораздельной манере. Как изменились времена! Покойся с миром Сью Бейкер», — гласит один из комментариев под этим видео на YouTube.

«Икона феминизма»

Бейкер скончалась 14 ноября после продолжительного и тяжелого заболевания. Ведущая страдала от неизлечимой прогрессирующей болезни двигательного нейрона, которая поражает центральную нервную систему и приводит к нарастающей мышечной слабости.

«Она была талантливым автором, харизматичной телеведущей и страстной любительницей животных. У нее была жизнь и карьера, которой многие позавидовали бы, но она делала все это с таким изяществом, что все, кто ее знал, восхищались ею и уважали ее», — написали о Бейкер ее близкие.

По словам многих коллег Бейкер, именно она проложила женщинам путь в мужской мир автожурналистики. Сама ведущая признавалась, что иногда ей приходилось бороться за свое место в программе, иначе ей бы все время доставались «маленькие женские машины».

«Она была замечательным человеком, блестящим журналистом и дорогим другом. Бывшая ведущая Top Gear и автомобильный редактор в Observer, она проложила путь для женщин в мужском мире», — написала о Бейкер автожурналистка и редактор Sunday Independent Джеральдин Герберт.

Автоэксперт, колумнист и писатель Джайлс Чепмен считает, что Бейкер следует назвать иконой феминизма, поскольку она была первой женщиной, которая стала профессионалом в автомобильной журналистике в Observer.

«Сью была потрясающим другом для многих из нас в мире автомобильной журналистики и первопроходцем для женщин, работающих в этой отрасли», — соглашался автожурналист Дэвид Уилкинс.

С такими оценками наследия Бейкер согласились и крупнейшей ассоциации автомобильных журналистов Guild of Motoring Writers, в 1978 году Бейкер была избрана ее председателем и стала первой женщиной на этом посту. В Ассоциации отметили, что достижения Бейкер открыли двери в профессию другим талантливым женщинам. «Немногие автожурналисты оставили такой след в индустрии, как Сью. Она была пионером и пожизненным защитником интересов женщин в журналистике. Тот факт, что ее уход был отмечен в большинстве национальных газет, красноречиво говорит об огромной роли, которую она играла в автомобильных СМИ на протяжении многих лет».