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2 часа назад

Кучера назвал Ивлееву лидером движения невоспитанных и необразованных женщин

Вечерняя Москва

Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал блогера Настю Ивлееву, назвав ее лидером движения необразованных женщин. Артист считает, что звезда прославилась только благодаря армии таких же «недалеких» фанатов, так как соответствовала их запросу.

Ивлееву назвали лидером невоспитанных и необразованных женщин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мне кажется, она не самый далекий человек, но она суперзвезда. Я посмотрел несколько программ с ней. Понимаю, что в ней есть что-то от сохи: простое, близкое народу, как в Бузовой, — заявил Кучера в интервью на YouTube-канале «Настоящее».

Он полагает, что такие звезды нужны современной публике, раз из года в год пользуются признанием. Более того, они вдохновляют свою аудиторию. Глядя на них, девушки без особых талантов и знаний начинают верить в свой потенциал, высказал мнение актер.

— Смотрят на нее и думают — если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет — это лидер нашего движения невоспитанных и необразованных женщин, — сказал Кучера.

Ивлеева в октябре выложила фотографию, в подписи к которой рассказала о преимуществах избыточного веса. Поклонники телеведущей оценили фигуру звезды.

ТВ,Оскар Кучера,
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