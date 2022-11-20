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3 часа назад

Известный шеф-повар Ивлев раскрыл секрет своего похудения

РИА "ФедералПресс"

Телеведущий Константин Ивлев сбросил 30 килограммов и поделился подробностями своего похудения.

Шеф-повар Ивлев раскрыл секрет своего похудения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я полностью убрал все углеводы. Перестал есть хлеб, сахар, крупы и многое-многое другое. Если честно, я себе позволяю с утра съесть кусок хлеба и чай с сахаром, потому что я не могу себе в этом отказать. Самое главное – быть в гармонии с душой и телом», – рассказал Ивлев.

Он выделил два важных нюанса. Первый – это то, что его супруга тщательно следила за процессом похудения. Второй важный момент – выбор еды. Ивлев отдает предпочтение супам. По его мнению, горячая жидкая пища позволяет чувствовать себя сытым долгое время и не превышать норму калорий. Повар также отметил, что важно заниматься спортом, вести активный образ жизни. Ивлев предпочитает плавание. Также он подчеркнул важность ходьбы, так как это отличная кардионагрузка. Ранее «ФедералПресс» писал про нужные для похудения продукты.

ТВ,Константин Ивлев,
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