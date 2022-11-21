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2 часа назад

Критик рассказал, почему у зрителей угас интерес к «голубым огонькам»

РИА "ФедералПресс"

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему «голубые огоньки» теряют свою актуальность и что нужно сделать, чтобы привлечь зрителей к экранам телевизоров в канун Нового года.

Выяснилось, почему у зрителей угас интерес к «голубым огонькам»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Он считает, что подобные шоу были актуальны в 1990-х и 2000-х и именно тогда полюбились зрителями. Для того времени подобный формат был необычен, а зрителям было интересно наблюдать за изобретательными героями шоу. Сам Бабичев тоже ждал «голубые огоньки».

«Тогда зрителям предлагались интересные и недешевые продюсерские проекты. А в последнее время этого нет», – отмечает критик.

При съемках новогодних шоу сейчас используют устаревшие форматы и режиссерские приемы. Зрители постепенно становятся старше и теряют интерес к однообразным представлениям. Молодая аудитория тоже не видит в существующем формате ничего привлекательного. Бабичев считает, что всю новогоднюю сетку на телевидении необходимо обновить и переделать, отмечает «ФАН».

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