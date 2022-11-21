Выяснилось, почему у зрителей угас интерес к «голубым огонькам»

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему «голубые огоньки» теряют свою актуальность и что нужно сделать, чтобы привлечь зрителей к экранам телевизоров в канун Нового года.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Он считает, что подобные шоу были актуальны в 1990-х и 2000-х и именно тогда полюбились зрителями. Для того времени подобный формат был необычен, а зрителям было интересно наблюдать за изобретательными героями шоу. Сам Бабичев тоже ждал «голубые огоньки».

«Тогда зрителям предлагались интересные и недешевые продюсерские проекты. А в последнее время этого нет», – отмечает критик.