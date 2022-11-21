Разоблаченная Седокова расплакалась в шоу “Маска. Танцы”

В минувшие выходные телезрители увидели седьмой выпуск нашумевшего проекта СТС – “Маска. Танцы”. В этот раз шоу покинула Анна Седокова. Певица скрывалась под “маской” Божьей коровки.

В беседе с “Газетой.ру” артистка призналась, что участие в подобных шоу будет сложным для тех, кто ранее никогда не занимался хореографией. Также Анна поделилась своими чувствами после разоблачения жюри.

“Я так распереживалась, что искренне расплакалась в конце. Я чувствовала, что уйду в тот день, и хорошо, что это случилось на такой позитивной и трогательной ноте, когда я выступила с детьми”, – вспомнила Седокова.

Певица не стала скрывать своего разочарования и сообщила, что пока не готова наблюдать за судьбой других участников “Маски” на СТС, но пообещала болеть за коллег. Седокова заявила о желании продолжить занятия танцами, поскольку за время участия в шоу артистка придумала “много шикарных номеров”.

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