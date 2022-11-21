Генпродюсер ТНТ уверен, что канал может запустить Late Night Show

«В новом сезоне зрителей ждет еще много интересного, обязательно следите за нашими анонсами и новостями — уверен, мы еще сможем всех удивить. Что касается формата вечернего шоу, то уж если у кого-то и есть все ресурсы, чтобы воплотить его на экране, сделать это красиво, масштабно и очень смешно — так это у ТНТ. Ведь, без ложной скромности скажу, у нас лучшие звезды, лучшие сценаристы, лучшие продюсеры и лучшие продакшены. И если мы решимся на этот шаг, то это будет лучшее шоу, поверьте, иначе у нас просто не бывает», — заявил Аркадий Водахов.