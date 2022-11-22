Бородина объяснила, куда пропал "Женский клуб" из эфира

Ксения Бородина рассказала, почему шоу "Женский клуб", в котором она является одной из ведущих, больше не выходит в эфир. Звезда поделилась информацией со своими подписчиками в соцсетях.

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По словам Бородиной, шоу лишь временно приостановило вещание. Сейчас его создатели выбирают оптимальное время для выхода в эфир:

"Вы стали негодовать, что время вас не устраивает, вот и меняем. А съемки "Женского клуба" продолжаются прямо сейчас".

Ксения подчеркнула, что новое расписание будет утверждено в ближайшее время.