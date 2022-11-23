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1 час назад

ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри

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Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о серьезных изменениях правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сказано на сайте организации.

Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри
Фото: Реальное времяРеальное время

— После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа членов ЕВС для поиска способов защиты честности мероприятия, — говорится в заявлении.

Самыми главными жюри теперь будут зрители — потому что только они будут решать, какие страны пройдут в финал. Жюри Евровидения допустят до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории шоу выбрать победителя смогут и зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе.

— Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны, — объяснил ЕВС.

В заявлении подчеркнули, что профессиональное жюри, состоящее из тех, кто работает в музыкальной индустрии, будет продолжать вносить свой вклад в результат Гранд-финала вместе со зрителями в каждой стране, принимающей участие, и теми, кто голосует на международном уровне.

Отметим, что никаких заявлений по России, которую отстранили от конкурса в этом году, не было.

В этом году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra. 23 июня EBU сообщил, что "Евровидение" не будет проходить на Украине в следующем году из-за сложившейся ситуации. Конкурс в следующем году пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая

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