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4 часа назад

"Их страшно бесит": Светлана Зейналова пожаловалась на последствия работы с Тимуром Соловьевым

Диана Товсепова

45-летняя телеведущая Светлана Зейналова уже не один год ведет программу "Доброе утро" на Первом канале.

"Их страшно бесит": Зейналова пожаловалась на работу с Соловьевым
Фото: СоцсетиСоцсети

Работая над передачей, она часто ведет ее вместе с Тимуром Соловьевым, который пользуются большой популярностью у телезрительниц.

Зейналова призналась, что в работе с Соловьемвым есть минусы. Так, она не раз получала угрозы от его поклонниц в сообщениях в соцсетях.

По ее словам, фанаток жутко бесит, что она может над ним пошутить, дотронуться его.

«Они мне потом пишут: «Убери от него руки, дрянь»; «старая баба, а лезешь к молодому»; «все равно он не твой, он не будет твоим никогда», — об этом она рассказала в шоу «Известь».

Зрительниц не смущает даже то, что у Зейналовой есть муж. Фанатки даже делают селфи на фоне телевизора с изображением Соловьева, где часто замазывают Зейналову, подписывая, что на ее месте должны быть они.

При этом сама Зейналова к колкостям привыкла. Она вспоминает, как ей сообщили о том, что она будет вести "Доброе утро". Так, руководитель прямо заявил ей: "Поздравляю, вас утвердили! Вы всем своим видом показываете, что на Первый канал берут не только каких-то красоток или чьих-то жен".

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