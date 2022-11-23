Танцор из России вышел в финал «Танцев со звездами» в США

В отличие от российской версии, американский вариант шоу продержался три десятка сезонов. Накануне вышел заключительный выпуск очередных, 31-х «Танцев со звездами» в США — программу транслировал канал Disney+. В битве за трофей — «Зеркальный шар» — сразились четыре пары, среди финалистов оказался танцор, хореограф и модель Глеб Савченко, который, увы, заслужил только четвертое место.

Российские зрители могли наблюдать за Глебом в отечественном шоу в сезоне 2015 года. Тогда партнершей танцора была фигуристка Аделина Сотникова . Пара заняла второе место и взяла приз зрительских симпатий.

Российский танцор и модель — буквально завсегдатай шоу: дебют Савченко состоялся в австралийских «Танцах со звездами» в 2012 году — его партнершей была модель Эрин Макнаут. К слову, тот блин вышел комом: они стали первой парой, покинувшей проект. Глеб показал пример завидной целеустремленности: он поучаствовал как минимум в семи сезонах шоу в США и одном — в Великобритании. Глеб не раз становился финалистом, но лучший результат ему удалось показать в России.