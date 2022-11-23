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48 минут назад

Марина Кравец заявила о свободе на Comedy Club

Мария Каткова

Участница шоу Comedy Club Марина Кравец высказалась о свободе творчества на шоу. Об этом она рассказала в интервью "7 дней".

Кравец рассказала правду о свободе на Comedy Club
Фото: РамблерРамблер

Звезда отметила, что иногда лишь придумывает шутки и разрабатывает выступления, но на сцене работать ей нравится больше. Несмотря на то, что комики представляют заранее заготовленные номера, Кравец отметила, что свобода творчества в шоу остается.

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Знаменитость отметила, что гораздо легче ей дается импровизация, чем заранее заготовленные номера. Написание шуток отнимает у нее больше энергии.

Ранее сообщалось, что звезда Comedy Woman продала квартиру, чтоб погасить долги.

ТВ,Марина Кравец,
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