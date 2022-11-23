Кравец рассказала правду о свободе на Comedy Club

Участница шоу Comedy Club Марина Кравец высказалась о свободе творчества на шоу. Об этом она рассказала в интервью "7 дней".

Звезда отметила, что иногда лишь придумывает шутки и разрабатывает выступления, но на сцене работать ей нравится больше. Несмотря на то, что комики представляют заранее заготовленные номера, Кравец отметила, что свобода творчества в шоу остается.