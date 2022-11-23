Косицын раскрыл происхождение шуток в "Прожарке"

Комик Роман Косицын из шоу "Прожарка" на ТНТ раскрыл детали создания шуток в шоу. Об этом он сообщил на YouTube-канале "Авторитет мысли".

Комик поделился, что коллеги помогают друг другу писать шутки. Он отметил, что никогда не садился за компьютер и не придумывал свое выступление полностью. Ему всегда помогает один-два человека, которые пишут шутки вместе с ним.