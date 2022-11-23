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2 часа назад

Роман Косицын раскрыл способ создания шуток в "Прожарке"

Мария Каткова

Комик Роман Косицын из шоу "Прожарка" на ТНТ раскрыл детали создания шуток в шоу. Об этом он сообщил на YouTube-канале "Авторитет мысли".

Косицын раскрыл происхождение шуток в "Прожарке"
Фото: СоцсетиСоцсети

Комик поделился, что коллеги помогают друг другу писать шутки. Он отметил, что никогда не садился за компьютер и не придумывал свое выступление полностью. Ему всегда помогает один-два человека, которые пишут шутки вместе с ним.

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Несмотря на помощь, с чужим материалом выходить на сцену запрещено.

"Мы садимся с кем-нибудь и разгоняем шутки", — заявил комик.

Ранее сообщалось, что известный комик назвал зрителей в Москве требовательными.

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