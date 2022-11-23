Косицын раскрыл происхождение шуток в "Прожарке"

Комик Роман Косицын из шоу "Прожарка" на ТНТ раскрыл детали создания шуток в шоу. Об этом он сообщил на YouTube-канале "Авторитет мысли".
Комик поделился, что коллеги помогают друг другу писать шутки. Он отметил, что никогда не садился за компьютер и не придумывал свое выступление полностью. Ему всегда помогает один-два человека, которые пишут шутки вместе с ним.
Несмотря на помощь, с чужим материалом выходить на сцену запрещено.
"Мы садимся с кем-нибудь и разгоняем шутки", — заявил комик.
Ранее сообщалось, что известный комик назвал зрителей в Москве требовательными.