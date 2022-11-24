Продюсер Первого канала объяснил уход Нагиева из «Голоса»

Нагиев пропал с экранов, оставив проекты «Голос. Дети» и «Голос 60+». Знакомая артиста по телевизионной работе — Валерия — пояснила, что в настоящее время актер находится в России и занимается собственными проектами. По ее словам, телеведущий сам решил уйти с телеэкранов на год и взять отпуск, чтобы набраться сил и осмыслить все, что происходит в мире.