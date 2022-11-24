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22 минуты назад

Владимир Пресняков обрадовался тому, что его жена Наталья Подольская больше не участвует в "Ледниковом периоде"

Газета.Ru

Музыкант Владимир Пресняков в разговоре с PROZvezd заявил, что его супруга Наталья Подольская «света белого не видела», так как вынуждена была вставать в шесть часов утра ради тренировок для шоу «Ледниковый период».

Пресняков обрадовался проигрышу жены в "Ледниковом периоде"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У Наташи был очень сложный период. Она света белого не видела. Вставала в шесть утра и ехала на тренировки. Конечно, нам всем было непросто. Тема у меня спрашивал постоянно: «А когда мама придет?» — признался Пресняков.

Он обрадовался, что супруга сможет восстановиться на море после изнурительных тренировок для спортивного шоу. Музыкант уточнил, что решил остаться в Москве, так как врачи временно запретили ему посещать страны с теплым климатом.

Пара поженилась 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у супругов появился на свет еще один ребенок, его назвали Иваном. У музыканта также есть 31-летний сын Никита от Кристины Орбакайте.

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