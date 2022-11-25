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1 час назад

Прощание с собой: на Первом канале пройдёт премьера документального фильма о Басте

Inc-News

Зрители увидят редкие кадры из личного архива рэпера, а также процесс записи нового альбома.

На Первом канале пройдет премьера документального фильма о Басте
Фото: Inc-NewsInc-News

25 ноября в 0:05 на Первом канале покажут документальный фильм "Баста. Моя игра". Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) предстанет перед зрителями совершенно иным — обычным человеком, у которого было обычное детство, обычные мальчишеские проблемы; который очень привязан к своей семье; который готовится презентовать альбом, явно отличающийся от всего того, что он делал раньше.

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"Песни, которые я собрал в этом альбоме, они будут очень личные и это прощание с самим собой…Собой молодым, юным, безумным, дерзким, фатальным", — говорит рэпер.

В съёмках фильма приняли участие коллеги Басты по шоу "Голос", актёр Константин Хабенский, певец Сергей Шнуров и другие, а также близкие люди — мама, супруга и дочери.

Интересные факты о Басте

- В школьные годы будущий кумир молодёжи играл на двух музыкальных инструментах — аккордеоне и фортепиано. Он уделял этому не менее 4 часов ежедневно;

- В юности исполнитель слушал музыку, не похожую на ту, которой в итоге стал заниматься профессионально. В его доме звучали Qween, Deep Purple — родителям нравились зарубежные рок-группы. Позже Баста признавался, что поклонником такого творчества никогда не был, однако к обеим группам относится очень положительно.

- Певец искренне восхищается своим старшим братом — разница в возрасте у них составляет 11 месяцев. Брат музыканта работает инженером на железной дороге, имеет два красных диплома.

- В детстве он пел в церковном хоре. Более того — был пономарём. У Басты и сейчас есть духовный сан, дающий ему право петь литургии.

- Басте особенно нравится процесс создания песен о любви: "Я очень привязан к маме своей, связан с ней очень сильно. И, возможно, через это я сформировал правильное отношение к женщинам. Бережное. И брат мой старший такой же…Поэтому мне так нравится писать песни про любовь. Про маму. Мама – это образец для меня – честная , смелая…Моя жена очень похожа на нее по характеру", — признаётся он.

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