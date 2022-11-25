Арина Шарапова: «Ток-шоу вернутся!»

Арина Шарапова пришла на телевидение в 1988 году. Она давно варится на этой кухне и не считает, что сейчас мы остались без ток-шоу.
- Включите любой федеральный канал - там с утра до ночи идут ток-шоу, - уверяет Арина. - Да, изменилась их тематика. Но просто сейчас именно такой запрос аудитории.
Действительно, крики, мордобои и перетряхивание грязного белья сменила политика. Теперь гражданам весь день объясняют, что, почему и зачем наша страна делает на Украине, рассказывают про цели, смыслы и успехи специальной военной операции.
- Я уверена, что и «Пусть говорят», и «На самом деле» вернутся в эфир, - считает Шарапова. - Просто чуть позже. Никто от них не отказывается.
Но кто смотрит подобные программы? Есть мнение, что основная телеаудитория сегодня - это домохозяйки и пенсионеры. Мол, молодежь телевизор в упор не видит.
- Я спрашивала у своих студентов, которым преподаю журналистику, что они смотрели бы с удовольствием, - говорит Арина. - И все отвечают, что им нравится реалити «Беременна в 16». Но мы же не можем с утра до вечера на федеральных каналах показывать такие скабрезности. Значит, нужно думать, чем сегодня привлечь молодых к экрану.