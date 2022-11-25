Арина Шарапова: «Ток-шоу вернутся!»

- Я спрашивала у своих студентов, которым преподаю журналистику, что они смотрели бы с удовольствием, - говорит Арина. - И все отвечают, что им нравится реалити «Беременна в 16». Но мы же не можем с утра до вечера на федеральных каналах показывать такие скабрезности. Значит, нужно думать, чем сегодня привлечь молодых к экрану.