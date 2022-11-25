Популярный комик с ТНТ раскрыл отношение к современному КВН

Популярный стендап-комик, один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ Игорь Джабраилов раскрыл отношение к современному КВН. В эфире «НеобыЧайного подкаста» на YouTube он заявил, что ему нравится передача в нынешнем виде.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Джабраилова, он часто смотрит КВН.

«Когда он (новый выпуск КВН — прим. "Ленты.ру") выходит, то сразу появляется у меня в рекомендациях на YouTube. Мне нравится [КВН]», — рассказал комик.

При этом он признался, что не может смотреть стендап, потому что этого жанра «много в его жизни».

Как уточнил комик, любовь к КВН ему привили еще в детстве.