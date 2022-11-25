Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Популярный комик с ТНТ раскрыл отношение к современному КВН

Lenta.ru

Популярный стендап-комик, один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ Игорь Джабраилов раскрыл отношение к современному КВН. В эфире «НеобыЧайного подкаста» на YouTube он заявил, что ему нравится передача в нынешнем виде.

Популярный комик с ТНТ раскрыл отношение к современному КВН
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Джабраилова, он часто смотрит КВН.

«Когда он (новый выпуск КВН — прим. "Ленты.ру") выходит, то сразу появляется у меня в рекомендациях на YouTube. Мне нравится [КВН]», — рассказал комик.

При этом он признался, что не может смотреть стендап, потому что этого жанра «много в его жизни».

Как уточнил комик, любовь к КВН ему привили еще в детстве.

«Вот сколько я себя помню, если КВН [показывали], у нас праздник. (...) Я даже смеялся, не понимая шуток, когда папа смеялся. Это были взрослые шутки, а мне было восемь-девять лет», — вспомнил Джабраилов.

ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители