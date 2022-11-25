Звезда шоу «Орел и решка» рассказала о главной ошибке

Девушка признается, что до сих пор не привыкла к повышенному вниманию.
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, почему не может привыкнуть к популярности. Девушка поделилась, что испытывает неких страх, который мешает ей ощущать себя комфортно в медийном пространстве.
По словам Тодоренко, в шоу-бизнес она пришла в 2008 году, когда активно принимала участие в музыкальных шоу. Дебютным проектом для неё стало участие в трэвел-скетче «Орел и решка».
Регина хотела всем понравиться, однако это оказалось невозможным, особенно, если ты существуешь в медийном пространстве, где распускают слухи по любому поводу.
Ведущая считает, что для медийных персон важно проявлять стрессоустойчивость, чего девушке не всегда удавалось. Регина часто разочаровывалась и делала ошибки, поскольку ожидала оценки в свой адрес.