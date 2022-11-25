Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Звезда шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала о своей главной ошибке на пути к популярности

runews24.ru

Девушка признается, что до сих пор не привыкла к повышенному вниманию.

Звезда шоу «Орел и решка» рассказала о главной ошибке
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, почему не может привыкнуть к популярности. Девушка поделилась, что испытывает неких страх, который мешает ей ощущать себя комфортно в медийном пространстве.

По словам Тодоренко, в шоу-бизнес она пришла в 2008 году, когда активно принимала участие в музыкальных шоу. Дебютным проектом для неё стало участие в трэвел-скетче «Орел и решка».

Регина хотела всем понравиться, однако это оказалось невозможным, особенно, если ты существуешь в медийном пространстве, где распускают слухи по любому поводу.

Ведущая считает, что для медийных персон важно проявлять стрессоустойчивость, чего девушке не всегда удавалось. Регина часто разочаровывалась и делала ошибки, поскольку ожидала оценки в свой адрес.

ТВ,Регина Тодоренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители