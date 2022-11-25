Продюсер «Новой песни года» — о капризах блогеров и Вале Карнавал

Продолжаем рассказывать о тех, чьими усилиями талантливые люди становятся большими звездами. На этот раз герой нашей рубрики — исполнительный продюсер «Новой песни года» и сооснователь PR-агентства 13 Agency — Виктория Танес. О том, как организовать большой телевизионный концерт в сжатые сроки, какие капризы блогеров приходится терпеть и кому из начинающих артистов суждено стать знаменитым, — в рубрике «Работаю со звездой».

Фото: Super.ru Super.ru

Как Вика попала в индустрию

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В детстве я мечтала работать в журналистике, но в итоге поступила на «Рекламу и связи с общественностью». После учебы я наивно полагала, что уже профессионал и никогда не буду работать ассистентом бесплатно. Но все сложилось именно так, как обычно и бывает в нашей сфере.

Я начинала ассистентом светского редактора PeopleTalk, когда им руководила еще Лаура Джугелия. Первые полгода я по несколько часов добиралась на работу из Московской области. Светские мероприятия заканчивались поздно, так что домой приходилось возвращаться в час ночи, а на следующий день просыпаться в шесть утра. И все это практически забесплатно. Спустя еще несколько месяцев мне дали шанс пройти стажировку в качестве светского хроникера и оставили после испытательного срока.

В какой-то момент я поняла, что проживаю день сурка, потому что всегда вижу одни и те же лица и хожу на одни и те же мероприятия. Я призналась в этом Лауре, и она меня отпустила. Так я попала в руки к Анне Приваловой (пиар-директору ANNA ASTI. — Прим. ред.), которая тогда работала с Artik&Asti, и, по сути, вернулась к своей основной профессии. Через несколько лет я оказалась в команде Ивана Кудрявцева, основателя PR-агентства 13 Agency. Со временем из его помощницы я постепенно выросла до его заместителя.

Как Вика организовала «Новую песню года» за месяц

В нашей команде Ваня — мозг, я — руки (смеется). В прошлом году он пришел ко мне с идеей адаптировать легендарную «Песню года» для молодых артистов. Тогда мне казалось, что он сошел с ума. Я решила, что через несколько дней он перегорит и забудет, по крайней мере, хотелось в это верить. Но, как это обычно бывает со всеми Ваниными идеями, я начала ее реализовывать. Так мы отправились к Сергею Фадееву, генеральному директору компании «АРС-Рекордз» Игоря Крутого, и презентовали ему нашу концепцию. Сначала к нашей инициативе отнеслись скептически, но Игорь Яковлевич и Сергей нас поддержали, и мы взялись за дело.

Собрать за месяц концерт из более чем 40 артистов разных лейблов масштабом на 5000 человек в «Мегаспорте» казалось немыслимой затеей. Помню, за день до концерта я осознала, что нужны карточки для ведущих: в день съемок наш помощник поехал их печатать, сделал 50 разных вариантов. Я переживала, что мы не успеем и карточки будут выглядеть как-то не так. Но в итоге все привезли и успели.

Самое главное в любом деле — это идея, которой ты горишь. Если ты не веришь в проект, браться за него нет смысла. Мы «Новой песней года» горели. Конечно, возникали споры, мы не спали, были на мандраже, но в итоге все получилось.

О скандале с Егором Шипом

Все телевизионные концерты пишутся под «плюс» (фонограмма. — Прим. ред), потому что если будет брак по звуку, это не войдет в эфир, что не понравится ни организаторам, которые проводили многочисленные согласования, ни телевизионщикам, ни самому артисту. В тот день мы посоветовали всем артистам выступать под фонограмму вне зависимости от их вокальных данных.

За день до мероприятия, когда мы все сильно нервничали, команда Егора Шипа отправила нам лайв-версию трека. Это тот же «плюс», только без идеального обработанного голоса — он звучит более естественно. Запись никто не прослушал, ее просто перенесли в папку со всеми фонограммами. Когда Егор вышел на сцену, оказалось, это концертный минус, в котором играл только бэк — записанный на фоне голос. В итоге выступление оказалось на грани срыва: куплета во время выступления не было слышно. При этом микрофон Егора работал, он мог выступить, как и хотел, вживую, но не сделал этого.

Уйдя со сцены, он начал кричать на режиссера и организаторов. Со своей стороны мы предложили ему выйти и выступить еще раз. Но истерика продолжалась как у артиста, так и у его команды. Уже на следующий день мы получили запись с пульта: оказалось, микрофон Егора работал, просто он в него шептал, а не пел. В итоге его выступление не вошло в эфир. Получается, все силы и нашей, и его команды были потрачены зря.

Директор Black Star Пашу, когда мы отправились в их офис прояснить ситуацию, сказал, что Егор не должен извиняться за свое поведение и что это нормальная реакция молодого артиста. Мы выслушали друг друга и разошлись. В этом году генеральный директор «АРС-Рекордз» Сергей Фадеев поговорил с Пашу еще раз, и мы пошли на примирение: Егор выступает и ставит режиссерский номер.

О продвижении Mia Boyka

Год назад к нам пришла Mia Boyka. Ее целью было попасть на телевизионные проекты и стать обсуждаемой персоной в телеграм-сообществе. Для нас это был вызов, но мы видели в ней большие перспективы. Прошел всего год, она выросла как артистка и вокалистка, сменила имидж, перестала быть девочкой с синими волосами, которая поет песни для детей, ее музыкальный материал стал более серьезным. Основная цель тоже была достигнута: она стала участницей проектов на Первом канале, ТНТ, Муз-ТВ, телеграм-каналы регулярно обсуждают инфоповоды с ее участием.

Об актерских талантах Юли Гаврилиной

В свое время я познакомила Юлю Гаврилину с актрисой Юлией Сериной, известной по сериалу «Ольга». Тогда мы настояли, что Юля должна заняться актерским мастерством. Спустя полгода занятий ее утвердили на главную роль сериала «Открытый брак» на Okko. Она сыграет дочку Марины Александровой в одном проекте с Кириллом Плетневым и Гошей Куценко. Когда я увидела ее в этой роли, почувствовала гордость будто за собственного ребенка.

О том, является ли успех Саши Стоуна заслугой Вали Карнавал

Конечно, окружение Саши мотивирует его развиваться, но я бы не сказала, что оно сделало его целиком и полностью. Он сам по себе большая личность, трудяга и один из немногих артистов, которые всегда приезжают на съемки за 15 минут до начала. Общение с Валей — то, что привлекло к нему больше внимания и дало толчок, но это не отменяет его личностных качеств, благодаря которым он покоряет новые вершины. Сейчас он уже шоумен. Приятно понимать, что в работе с нами он вырос и что мы причастны к его успеху.

О работе с Валей Карнавал

Валя очень трудоспособная. Она может быть сутками на съемочной площадке, при этом никак не показывая, что она устала. Два раза в неделю она берет актерские курсы и не так давно записала такую видеовизитку, которой нет ни у одного актера в России. Сейчас проходит кастинг на один большой проект. Агенты рассказали, что она прошла его лучше, чем профессиональные актрисы. Иногда она бывает эмоциональной, но если бы кто-то работал столько же, сколько работает Валя, ни у кого не возникло бы вопросов.

Иногда кажется, Валя считает, что не заслужила такого внимания и любви. Когда мы приехали к ней на день рождения с сюрпризом, она воскликнула: «Господи, ребята! Я не думала, что столько людей могут прийти и поздравить меня». Я подумала: «Боже, ты же Валя Карнавал, разве могло быть иначе?» Она всегда ведет себя скромно и никогда не кичится своим статусом.

О воспитательных беседах с артистами

Иногда смотришь на артиста и думаешь: как бы деньги не вскружили ему голову. Иногда от звездной болезни человек перестает понимать, что команда тоже сыграла роль в его успехе. Если мы замечаем подобное, ставим вопрос о прекращении сотрудничества. Это быстро освежает тон нашего общения. Иногда приходится проводить воспитательные беседы о том, как нельзя делать, как можно. Как правило, это срабатывает.

О том, кому суждено стать звездой

Сотрудничать с каждым первым мы не беремся –– фильтр, конечно, есть. Все зависит от того, видим ли перспективы, хочет ли человек работать самостоятельно и прислушиваться к нам. Еще важен талант, необязательно певческий или актерский, скорее умение подать себя, привлечь к себе внимание. Иначе говоря, харизма. Многие продолжают критиковать блогеров за то, что они поют или снимаются в кино, но все забывают про Бориса Моисеева, у которого абсолютно не было вокальных данных, но который стал великим артистом.

О трудностях профессии

Пиарщик — это не только человек, который написал пресс-релиз и разослал его в СМИ. Это тот, кто поддерживает с артистом близкие отношения. Мы с нашими клиентами в баню не ходим и детей не крестим, но в периоды творческих кризисов мы намного ближе, чем друзья или родственники. Самое главное — уметь дать поддержку и замотивировать человека. Бывают сложности из-за скандального поведения некоторых блогеров, но я по своей натуре очень спокойный человек, который старается обходить острые углы.

Молодым артистам часто приходится объяснять, почему нельзя равняться на других, куда нужно идти сниматься, что даст результаты, а что нет. И здесь начинаются долгие часовые лекции, где тебе нужно тщательно следить за эмоциями и стараться не выплескивать негатив наружу.

О чем мечтает Вика