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3 часа назад

Судьи раскрыли образ Катюши на шоу «Фантастика»

Слово и Дело

Певица Полина Гагарина скрывалась под аватаром Катюши на передаче «Фантастика». Об этом стало известно в финальном выпуске шоу.

Судьи раскрыли образ Катюши на шоу «Фантастика»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Катюша являлась самым непредсказуемым участником проекта. Она каждый раз удивляла судей и зрителей разными образами во время своих выступлений. На этот раз звезда исполнила песню «Ищу тебя», а сам аватар со сцены отправился в «космическое путешествие».

Жюри недолго совещались, кто же скрывается под аватаром Катюши и сказали, что это Полина Гагарина. Разоблаченная звезда вышла на сцену и призналась, что опыт участия в «Фантастике» был очень полезным и помог ей отвлечься от повседневной жизни.

ТВ,Полина Гагарина,
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