Судьи раскрыли образ Катюши на шоу «Фантастика»

Певица Полина Гагарина скрывалась под аватаром Катюши на передаче «Фантастика». Об этом стало известно в финальном выпуске шоу.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Катюша являлась самым непредсказуемым участником проекта. Она каждый раз удивляла судей и зрителей разными образами во время своих выступлений. На этот раз звезда исполнила песню «Ищу тебя», а сам аватар со сцены отправился в «космическое путешествие».