Жюри рассекретили персонажа Миранду на шоу «Фантастика»

Члены судейской команды раскрыли личность исполнителя под аватаром Миранды в шоу «Фантастика».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Семь из 12 участников шоу дошли до финала. Миранда стала любимым персонажем для некоторых представителей жюри. Аватар ни разу не попадал в список «на вылет». В итоге судьям пришлось угадать, кто скрывается за маской сказочного героя.

Рассекретить персонажа доверили певцу Диме Билану, так как во время финального выпуска артист безошибочно угадывал исполнителей. Не ошибся жюри и на этот раз. Мирандой оказалась певица Александра Воробьева.

«У нас не было вариантов вас не угадать, потому что такие голоса можно пересчитать по пальцам одной руки», — высказалась член жюри на шоу «Фантастика» Дарья Мороз.