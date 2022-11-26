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1 час назад

Жюри рассекретили персонажа Миранду на шоу «Фантастика»

Слово и Дело

Члены судейской команды раскрыли личность исполнителя под аватаром Миранды в шоу «Фантастика».

Жюри рассекретили персонажа Миранду на шоу «Фантастика»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Семь из 12 участников шоу дошли до финала. Миранда стала любимым персонажем для некоторых представителей жюри. Аватар ни разу не попадал в список «на вылет». В итоге судьям пришлось угадать, кто скрывается за маской сказочного героя.

Рассекретить персонажа доверили певцу Диме Билану, так как во время финального выпуска артист безошибочно угадывал исполнителей. Не ошибся жюри и на этот раз. Мирандой оказалась певица Александра Воробьева.

«У нас не было вариантов вас не угадать, потому что такие голоса можно пересчитать по пальцам одной руки», — высказалась член жюри на шоу «Фантастика» Дарья Мороз.

Воробьева прославилась победой в третьем сезоне шоу «Голос» на Первом канале. После она стала развивать музыкальную карьеру и даже записала несколько собственных песен.

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