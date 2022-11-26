Продюсер Аксюта объяснил, почему Нагиев покинул шоу "Голос"

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта назвал причину, по которой Дмитрий Нагиев покинул пост ведущего шоу «Голос», сообщает ТАСС.
По словам продюсера, шоумен перестал участвовать в проекте из-за предоставленного ему длительного отпуска.
«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть», — заявил Аксюта.
Сам актер и телеведущий свой уход с Первого канала никак публично не комментировал.
Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим музыкального шоу «Голос» на протяжении 10 лет существования программы. В шоу «Голос. 60+» его место заняла Лариса Гузеева. Сейчас проходят съемки детского «Голоса». Предполагается, что его ведущей станет Яна Чурикова.