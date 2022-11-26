Продюсер Аксюта объяснил, почему Нагиев покинул шоу "Голос"

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта назвал причину, по которой Дмитрий Нагиев покинул пост ведущего шоу «Голос», сообщает ТАСС.

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По словам продюсера, шоумен перестал участвовать в проекте из-за предоставленного ему длительного отпуска.

«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть», — заявил Аксюта.

Сам актер и телеведущий свой уход с Первого канала никак публично не комментировал.