Кого из звезд не позвали на съемки новогодних шоу

Российские телеканалы начали съемки новогодних шоу. Рассказываем, кто из звезд появится в огоньках, а кто нет.

«На Первом канале съемки вот-вот начнутся. По некоторым данным, в этом году звезды представят песни неизвестных пока авторов», – пишет Teleprogramma.pro.

На ТНТ можно будет увидеть адаптацию «Иронии судьбы» с Киркоровым в роли Ипполита и Ольгой Бузовой в роли Гали.

Кого уж точно не стоит ждать на российских каналах в Новый год, так это тех, кто уехал из страны. В частности, это Светлана Лобода, Алла Пугачева, Ани Лорак и другие.