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2 часа назад

Кого из звезд не позвали на съемки новогодних шоу

РИА "ФедералПресс"

Российские телеканалы начали съемки новогодних шоу. Рассказываем, кто из звезд появится в огоньках, а кто нет.

Кого из звезд не позвали на съемки новогодних шоу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На Первом канале съемки вот-вот начнутся. По некоторым данным, в этом году звезды представят песни неизвестных пока авторов», – пишет Teleprogramma.pro.

На Первом канале и «России» в новогодних передачах появятся Николай Басков, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Пелагея, Стас Михайлов и многие другие. Также в новогодних шоу выступил SHAMAN.

НТВ покажет новогодний выпуск «Маски».

На ТНТ можно будет увидеть адаптацию «Иронии судьбы» с Киркоровым в роли Ипполита и Ольгой Бузовой в роли Гали.

Кого уж точно не стоит ждать на российских каналах в Новый год, так это тех, кто уехал из страны. В частности, это Светлана Лобода, Алла Пугачева, Ани Лорак и другие.

ТВ,Маска,Стас Михайлов,Светлана Лобода,Сергей Лазарев,Полина Гагарина,Алла Пугачева,Николай Басков,Филипп Киркоров,Первый канал,
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