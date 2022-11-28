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1 час назад

Тодоренко рассказала о многочасовых тренировках для выступлений на “Ледниковом периоде”

Мира Маркина

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко стала участницей нового сезона шоу “Ледниковый период” (Первый канал) вместе с фигуристом Александром Энбертом. Недавно на странице в социальных сетях звезда рассказала, как проходит подготовка к съемкам.

Тодоренко раскрыла правду о номерах для “Ледникового периода”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая объяснила подписчикам, что участие в проекте связано с серьезными физическими нагрузками – тренировки на льду длятся не менее четырех часов. Подготовка одного номера занимает три-четыре дня. Но это зависит от сложности композиции.

“Бывало, ставили номер за семь дней, один раз было и за два дня”, — добавила Тодоренко.

Тодоренко поделилась эмоциями от съемок в постельных сценах

Также звезда поделилась, что почувствовать себя увереннее на льду ей помогли не только упорные тренировки, но и поддержка зрителей.

Ранее мы рассказывали, кто может стать следующим Джеймсом Бондом.

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