Тодоренко раскрыла правду о номерах для “Ледникового периода”

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко стала участницей нового сезона шоу “Ледниковый период” (Первый канал) вместе с фигуристом Александром Энбертом. Недавно на странице в социальных сетях звезда рассказала, как проходит подготовка к съемкам.

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Телеведущая объяснила подписчикам, что участие в проекте связано с серьезными физическими нагрузками – тренировки на льду длятся не менее четырех часов. Подготовка одного номера занимает три-четыре дня. Но это зависит от сложности композиции.

“Бывало, ставили номер за семь дней, один раз было и за два дня”, — добавила Тодоренко.

Также звезда поделилась, что почувствовать себя увереннее на льду ей помогли не только упорные тренировки, но и поддержка зрителей.

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