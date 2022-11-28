Названа дата премьеры юбилейного сезона шоу «Голос.Дети»

10 сезон музыкального конкурса «Голос.Дети» покажут в эфире Первого канала 9 декабря.

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

Среди наставников проекта будут Рэп-исполнители Егор Крид и Баста, а также в роли члена жюри шоу дебютирует певица МакSим Вести проект будет Яна Чурикова. Помогать Чуриковой и общаться с участниками будет актриса и ведущая агата Муцениеце.

По словам певицы МакSим, она редко участвует в передачах на ТВ, но заниматься с детьми, как дома, так и в школе искусств, ей очень нравится. Тем более, что ее дочери почти такого же возраста, как и ребята в шоу "Голос".

Певица считает "Голос" очень искренним проектом, а наставников - отличной компанией для себя.

В 10 сезоне за победу будут бороться более сотни юных певцов, после отбора в кастингах.