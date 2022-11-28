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2 часа назад

Комик Мягкова опровергла слухи об уходе из шоу «Женский Stand Up»

Диана Товсепова

Юмористка Ирина Мягкова ответила на слухи о том, что она уходит из проекта «Женский Stand Up» на канале ТНТ.

Комик Мягкова опровергла слухи об уходе из шоу «Женский Stand Up»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, Мягкова ответила подписчице, что их юмористического шоу не уходила, а отсутствовала просто потому, что плохо себя чувствовала.

"Ничего себе, я просто заболела, а меня уже выгнали", — иронизирует Мягкова.

Мягкова, которая является не просто участницей, а еще и креативным продюсером шоу, задается вопросом, откуда вообще пошел такой слух.

Кроме того, юмористка сообщила, что новый сезон проекта начнут снимать уже в декабре.

Известный комик назвал зрителей в Москве требовательными

Ранее блогерша рассказала о трудностях на съемках шоу на ТНТ.

ТВ,Ирина Мягкова,
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