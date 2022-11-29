Куда пропал ведущий КВН Александр Масляков

Почти целый год общественность была взволнована судьбой легендарного ведущего программы КВН Александра Маслякова. Он заболел в начале текущего года коронавирусной инфекцией и надолго исчез с экранов телевидения. И вот, долгожданное возвращение состоялось.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург), когда его мать находилась в пути в эвакуацию из Ленинграда в Челябинск. Отец, кадровый военный, был в это время на фронте. Василий Михайлович из села Чаромского, что сейчас в границах Вологодской области. Всю войну он служил в штабе полка штурмовой авиации и остался в армии после Победы. Мать Александра, Зинаида Алексеевна, была домохозяйкой. Ранее детство будущий главный КВНщик провел в Челябинске, а после войны жил и учился в Баку, Кутаиси и Москве.

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Александр получил среднее образование и поступил на энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. Практиковался во время учебы на литейно-механическом заводе в Люблино, в 1964 году попал на телевидение. Это было время когда ТВ развивалось семимильными шагами. КВН уже существовал и завоевал популярность.

В 1964 году из программы ушли несколько ведущих и требовался молодой человек в пару к Светлане Жильцовой. Это место предложили капитану команды МИИТ Павлу Кантору, но он, в свою очередь, порекомендовал своего друга Александра Маслякова. Так Александр стал ведущим и проработал вместе со Светланой вплоть до 1972 года. И это при том, что после окончания института в 1966 году, он успел поработать в проектном институте «Гипросахар», а в 1968 году еще и окончил Высшие курсы работников телевидения.

Затем в жизни Александра произошло еще одно важное событие — знакомство с будущей супругой. Светлана работала на КВН ассистентом режиссера с 1966 года. Затем долгие годы она работала в этой программе режиссером. Поженились Александр и Светлана в 1971 году, но сын у них появился лишь девять лет спустя.

Александра Маслякова-младшего теперь тоже знают все, а впервые страна его увидела в зрительном зале КВП по телевизору еще совсем маленьким мальчиком во время возрождения КВН в середине 80-х годов. Сын мэтра окончил МГИМО, является генеральным директором компании ТТО «АмиК», 17 лет сам вел премьер-лигу КВН. Его жена, Ангелина, журналистка — директор Дома «КВН». Эта пара подарила старшему Маслякову любимую внучку Таисию, которой исполнилось в этом году 16 лет. Девочка с трех лет участвовала в детском ансамбле «Непоседы», а с 2017 года ведет детский КВН.

В 1972 году КВН было решено закрыть. Для Александра это стало своего рода ударом. Он увольняется на какое-то время с телевидения, что породило массу разных слухов. Закрытие передачи увенчал фельетон в одной из популярных и влиятельных газет того времени под названием «Саша больше не смеется». В то же время случилась какая-то темная история с капитаном одной из команд КВН, которого при выезде за рубеж поймали с валютой и осудили. Другие говорят, что никого и не судили, просто у одной из команд были проблемы с выездом за границу. Так или иначе, закрытие КВН, уход Маслякова и эти слухи совпали. Народная молва тут же отправила всеобщего любимца-ведущего за решетку за валютные махинации. На самом деле никаких достоверных фактов о судимости Маслякова нет. Сам Александр Васильевич также категорически и не раз опровергал эту информацию.

Но сразу в нескольких городах страны вам «точно» скажут, что Масляков сидел у них. «Для администрации зоны Масляков был обыкновенным зеком, как и остальные. Тихий, интеллигентный, он не особо досаждал начальству». Эти слова работника колонии в Рыбинске Ярославской области приводила уже после 90-х годов одна из центральных газет страны.

С этим никогда не согласятся жители села Каркалай в Удмуртии, где тоже есть колония и где тоже «отбывал» наказание Масляков. Еще он «сидел» в поселке Лесном Верхнекамского района Кировской области, в Нижнем Тагиле, в СИЗО Калинина и в колонии общего режима в Переяславль-Залесском, где в честь телеведущего даже назвали барак («масляковский»), в котором он сидел чуть ли не с Гусманом.

«Откинулся» Александр Васильевич обратно на телевидение в 1975 году. После настоящего заключения, кстати, такое вряд ли смогло бы состояться. Страна вспомнила любимого ведущего и снова могла его лицезреть в самых разных программах. Чего стоит та же передача «А ну-ка, девушки!, которую он вел с того самого года на протяжении семи лет. Он сменил на этой стезе Киру Прошутинскую. Среди других передач в активе Маслякова - «Алло, мы ищем таланты», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «12 этаж». Именно Маслякова звали вести репортажи со Всемирных фестивалей молодежи и студентов, которые проходили в Москве, Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне. Мало кто знает, но именно Масляков был первым ведущим «Что? Где? Когда?» всего на одной передаче. Первый выпуск был без ведущего, а второй вел Масляков.

Индустрия КВН стала активно развиваться после возвращения передачи на экраны в 1986 году. В качестве ведущих снова пригласили Маслякова и Жильцову, но вторая отказалась. С тех пор, как однажды пошутили его подопечные, «Масляков — ведущий программы со средних веков». Перестройка, гласность, перемены в стране стали благодатной почвой для юмора. КВН набрал небывалую популярность, в чем огромная заслуга Маслякова и его команды. Он чувствовал перемены и вовремя принимал правильные решения. Со временем КВН вырос в настоящую корпорацию, в которой Александр Васильевич все — и бог, и царь, и герой.

Масляков создал творческое объединение «АмиК», добился создания Дома «КВН», а его имя является товарным знаком. В КВН играют по всей стране, а саму игру даже собирались вводить в школьную программу. Сотни талантливых людей, которых страна впервые увидела по телевизору на сцене КВН, стали ведущими, авторами и участниками всех ведущих юмористических телепрограмм современной России.

В последние годы у ведущего появилось немало критиков, которые считают, что его уже «приевшийся» имидж не играет на пользу движению КВН и оно постепенно сходит на нет. Такие мнения не мешают Маслякову продолжать делать свое дело, КВН жив по сей день и имеет весьма солидную телевизионную аудиторию. В феврале этого года появились сообщения, что Масляков уже во второй раз заразился коронавирусной инфекцией. Он ушел на самоизоляцию, а в качестве ведущих его заменили два Дмитрия — Нагиев и Хрусталев. В качестве ведущих также выступали Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Валдис Пельш.

Судя по всему, болезнь проходила у Маслякова очень тяжело. Он практически полностью пропал из медийного пространства. Нелегко проходило и восстановление. Работа в КВН подразумевает много перелетов, но врачи советовали себя поберечь. В основном Масляков находился весной и летом этого года на своей даче в Подмосковье. По некоторым данным, его двухэтажный особняк находится в одном из элитных поселков возле Жуковки на Рублевском шоссе.

В телевизионных кругах стали поговаривать, что Масляков завершил карьеру телеведущего. Такой повод дало и то, что подобное намерение он высказывал в одном из интервью осенью 2021 года. Масляков отмечал, что его сын окреп и сам готов вести ставшим семейное дело. Впрочем, через несколько дней на свое 80-летие он отметил, что сил много и готов работать.

Грустные слухи Масляков развеял в середине ноября этого года, когда лично провел второй четвертьфинал Высшей лиги КВН. Игру показали на Первом канале и зрители были немало удивлены видом ведущего. Можно сказать, что помолодел, но лицо стало каким-то другим. Отсюда появились другие слухи, повествующие, что Александр Васильевич в своем длительном отпуске время не терял и сделал пластическую операцию. Впрочем, если это так, то означает, что мэтр на покой еще не собирается. Зрители встретили Маслякова стоя и овациями.