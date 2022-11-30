Юмористка рассказала об удивившем ее российском городе

Популярная российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, что вопреки ожиданиям ее приятно удивила поездка в Воронеж. Впечатления от этого города она раскрыла в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Яровицына отметила, что они с супругом отправились в Воронеж, чтобы сменить обстановку.

«Я не была никогда [там], и ожидания были, сами понимаете, вообще [так себе]», — отметила комикесса.

При этом муж юмористки, который ранее бывал в Воронеже, уверял ее, что город вряд ли оставит у них крайне положительное впечатление. Однако в итоге и Яровицыной, и ее мужу поездка очень понравилась.

«Я, имея максимально заниженные ожидания, там очень сильно кайфанула», — объяснила она.