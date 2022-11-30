Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Юмористка рассказала об удивившем ее российском городе

Lenta.ru

Популярная российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, что вопреки ожиданиям ее приятно удивила поездка в Воронеж. Впечатления от этого города она раскрыла в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на YouTube.

Юмористка рассказала об удивившем ее российском городе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Яровицына отметила, что они с супругом отправились в Воронеж, чтобы сменить обстановку.

«Я не была никогда [там], и ожидания были, сами понимаете, вообще [так себе]», — отметила комикесса.

При этом муж юмористки, который ранее бывал в Воронеже, уверял ее, что город вряд ли оставит у них крайне положительное впечатление. Однако в итоге и Яровицыной, и ее мужу поездка очень понравилась.

«Я, имея максимально заниженные ожидания, там очень сильно кайфанула», — объяснила она.

Комикесса также указала, что супруг был удивлен тем, как сильно Воронеж изменился в лучшую сторону с момента его последнего визита.

ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители