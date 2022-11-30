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36 минут назад

16-летний россиянин победил в швейцарском «Голосе»

Super.ru

Настоящий талант не знает границ: москвич Данила Первушин покорил своим вокалом зарубежье! По информации MK.ru, молодой вокалист стал победителем швейцарского шоу Swiss Voice Tour, похожего на российский «Голос». Хоть это и не брат-близнец программы, однако правила отбора на конкурсе те же.

16-летний россиянин победил в швейцарском «Голосе»
Фото: Super.ruSuper.ru

Данила к такому успеху шел долго. Известно, что мальчик начал заниматься вокалом уже в четыре года, пробовал играть на разных музыкальных инструментах, в составе детского хора выступал на больших концертах в России. В конце концов, свое призвание молодой человек нашел в джазовом вокале.

Интересно, что на швейцарское телешоу Данила попал случайно: приехал в Женеву в гости к брату композитору и увидел объявление о кастинге, так все и завертелось! А вот в российском «Голосе» восходящую звезду не заметили, точнее на одном из сезонов до Данилы просто не дошла очередь во время отбора.

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