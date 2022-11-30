16-летний россиянин победил в швейцарском «Голосе»

Настоящий талант не знает границ: москвич Данила Первушин покорил своим вокалом зарубежье! По информации MK.ru, молодой вокалист стал победителем швейцарского шоу Swiss Voice Tour, похожего на российский «Голос». Хоть это и не брат-близнец программы, однако правила отбора на конкурсе те же.

Фото: Super.ru Super.ru

Данила к такому успеху шел долго. Известно, что мальчик начал заниматься вокалом уже в четыре года, пробовал играть на разных музыкальных инструментах, в составе детского хора выступал на больших концертах в России. В конце концов, свое призвание молодой человек нашел в джазовом вокале.