Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

"Даже в туалете у нас были камеры": Сати Казанова о "Фабрике звезд"

Мария Иглина

Певица и финалистка музыкального проекта "Фабрика звезд" на Первом канале Сати Казанова рассказала, как наблюдали за героями шоу. Подробностями артистка поделилась в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала.

"Даже в туалете у нас были камеры": Казанова о "Фабрике звезд"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Казановой, для многих участниц проект обернулся сильным стрессом:

"Конечно, внутри было очень сильное давление от того, что ты не можешь даже… Даже в туалете у нас были камеры, ну в смысле в самом туалете нет, в душевой была секьюрити-камера на случай, если вдруг что-то [случится]".

Казанова высказалась о Кабанове

Певица отметила, что именно напряжение из-за осознания постоянной слежки стало для нее главной сложностью на проекте:

"Конечно, в какой-то момент расслабляешься, я помню, как-то в носу ковыряюсь и думаю: "Блин, там же камеры, точно".

Казанова добавила, что сейчас бы она не согласилась принимать участие в программе.

Ранее жена рэпера T-Killah объявила о беременности.

ТВ,Сати Казанова,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители