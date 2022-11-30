"Даже в туалете у нас были камеры": Казанова о "Фабрике звезд"

Певица и финалистка музыкального проекта "Фабрика звезд" на Первом канале Сати Казанова рассказала, как наблюдали за героями шоу. Подробностями артистка поделилась в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала.
По словам Казановой, для многих участниц проект обернулся сильным стрессом:
"Конечно, внутри было очень сильное давление от того, что ты не можешь даже… Даже в туалете у нас были камеры, ну в смысле в самом туалете нет, в душевой была секьюрити-камера на случай, если вдруг что-то [случится]".
Певица отметила, что именно напряжение из-за осознания постоянной слежки стало для нее главной сложностью на проекте:
"Конечно, в какой-то момент расслабляешься, я помню, как-то в носу ковыряюсь и думаю: "Блин, там же камеры, точно".
Казанова добавила, что сейчас бы она не согласилась принимать участие в программе.