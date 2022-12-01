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2 часа назад

Родион Газманов рассказал о страданиях массовки на съемках “Голубого огонька”

Мира Маркина

Сын российского певца Олега Газманова Родион пошел по стопам отца и связал свою жизнь с музыкой. Газманов-младший недавно участвовал в записи программы “Голубой огонек”. Артист поделился в беседе с “Пятым каналом”, кому тяжелее всего дается съемочный процесс.

Сын Газманова раскрыл правду о съемках “Голубого огонька”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Газманова, приглашенные звезды обеспечены всеми условиями для комфортных съемок. Но это не касается артистов массовки. Им приходится сидеть долгие часы (от 14 до 16 – уточнил певец) “за праздничным столом”.

“Я знаю, это люди, которые потом в Новый год в 00:00 лягут спать. А то и в 21:00, потому что они отметили Новый раз 50 за этот месяц”, — рассказал Родион.

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Артист также поделился мнением о программе “огоньков”. Он считает, что она не меняется из-за приверженности создателей шоу традициям и страха продюсеров потерять рейтинг в новогоднюю ночь.

Ранее мы писали о небанальных фильмах, которые подарят атмосферу праздника.

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