Сын Газманова раскрыл правду о съемках “Голубого огонька”

Сын российского певца Олега Газманова Родион пошел по стопам отца и связал свою жизнь с музыкой. Газманов-младший недавно участвовал в записи программы “Голубой огонек”. Артист поделился в беседе с “Пятым каналом”, кому тяжелее всего дается съемочный процесс.
По словам Газманова, приглашенные звезды обеспечены всеми условиями для комфортных съемок. Но это не касается артистов массовки. Им приходится сидеть долгие часы (от 14 до 16 – уточнил певец) “за праздничным столом”.
“Я знаю, это люди, которые потом в Новый год в 00:00 лягут спать. А то и в 21:00, потому что они отметили Новый раз 50 за этот месяц”, — рассказал Родион.
Артист также поделился мнением о программе “огоньков”. Он считает, что она не меняется из-за приверженности создателей шоу традициям и страха продюсеров потерять рейтинг в новогоднюю ночь.
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