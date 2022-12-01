Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
2 часа назад

Киркоров, Лещенко, Агутин, Билан и другие: кто выступит на «Песне года» в этом году?

Super.ru

3 декабря в московском «Мегаспорте» пройдет концерт-съемка легендарного телефестиваля «Песня года-2022». Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен - на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене «Песни года». Среди них Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, ANNA ASTI и другие.

Кто выступит на «Песне года» в этом году?
Фото: Super.ruSuper.ru

«Песня года» проводится с 1971 года. Ежегодно впрограмме телефестиваля песни популярных молодых звёзд и мэтров эстрады, участие народных артистов России и СССР, самые ярких и любимых исполнителей. Отличительная многолетняя особенность телефестиваля — чествование авторов хитов: они становятся обладателями почётных дипломы.

Начало концерта 3 декабря в «Мегаспорте» — 18:00. Эфир – на телеканале «Россия 1» зрители смогут увидеть 1 и 2 января 2023 года.

ТВ,Диана Арбенина,Лариса Долина,Ирина Аллегрова,Дмитрий Маликов,Лев Лещенко,Стас Михайлов,Кристина Орбакайте,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Леонид Агутин,Николай Басков,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители