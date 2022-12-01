Кто выступит на «Песне года» в этом году?

3 декабря в московском «Мегаспорте» пройдет концерт-съемка легендарного телефестиваля «Песня года-2022». Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен - на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене «Песни года». Среди них Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, ANNA ASTI и другие.
«Песня года» проводится с 1971 года. Ежегодно впрограмме телефестиваля песни популярных молодых звёзд и мэтров эстрады, участие народных артистов России и СССР, самые ярких и любимых исполнителей. Отличительная многолетняя особенность телефестиваля — чествование авторов хитов: они становятся обладателями почётных дипломы.
Начало концерта 3 декабря в «Мегаспорте» — 18:00. Эфир – на телеканале «Россия 1» зрители смогут увидеть 1 и 2 января 2023 года.