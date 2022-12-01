Кто выступит на «Песне года» в этом году?

«Песня года» проводится с 1971 года. Ежегодно впрограмме телефестиваля песни популярных молодых звёзд и мэтров эстрады, участие народных артистов России и СССР, самые ярких и любимых исполнителей. Отличительная многолетняя особенность телефестиваля — чествование авторов хитов: они становятся обладателями почётных дипломы.