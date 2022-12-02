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1 час назад

Комик Бебуришвили назвал опыт ведения «Что? Где? Когда?» ужасным

Мария Кимакович

Популярному юмористу Андрею Бебуришвили удалось побывать и в роли ведущего интеллектуального шоу, и выступить со стендапом. Об этом комик рассказал в эфире «Ошуительного Хоу».

Комик назвал ужасом опыт ведения «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воспоминания об этом опыте, по признанию Бебуришвили, хорошими назвать нельзя. Во время выступления на игре под Санкт-Петербургом комик понял, что ни одна его шутка «не заходит» зрителям.

Ему стало неловко, и он сократил планируемое время выступления на десять минут. Однако организатор мероприятия потребовала от юмориста доработать стендап. Бебуришвили вернулся на сцену, где ему пришлось пересказывать свои старые шутки.

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После этого комик выступал на игре «Что? Где? Когда?» у этих же организаторов, но уже в роли ведущего. Этот опыт Бебуришвили назвал ужасным.

Ранее комик Мягкова опровергла слухи об уходе из шоу «Женский Stand Up».

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