Комик назвал ужасом опыт ведения «Что? Где? Когда?»

Популярному юмористу Андрею Бебуришвили удалось побывать и в роли ведущего интеллектуального шоу, и выступить со стендапом. Об этом комик рассказал в эфире «Ошуительного Хоу».

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Воспоминания об этом опыте, по признанию Бебуришвили, хорошими назвать нельзя. Во время выступления на игре под Санкт-Петербургом комик понял, что ни одна его шутка «не заходит» зрителям.

Ему стало неловко, и он сократил планируемое время выступления на десять минут. Однако организатор мероприятия потребовала от юмориста доработать стендап. Бебуришвили вернулся на сцену, где ему пришлось пересказывать свои старые шутки.

После этого комик выступал на игре «Что? Где? Когда?» у этих же организаторов, но уже в роли ведущего. Этот опыт Бебуришвили назвал ужасным.