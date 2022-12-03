Отец Ивана Урганта сообщил о временной паузе в карьере сына

Актер Андрей Ургант недавно отпраздновал свое 66-летие. В праздничном интервью он рассказал про свою большую семью. В частности, и про шоумена Ивана Урганта.

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О родственниках артист отозвался особенно тепло, назвав их своим богатством. Также Ургант сообщил, что его сын на данный момент поставил карьеру на творческую паузу, однако все это временно.

«Двое детей: Иван и Мария. Иван — актер и телеведущий. Временно не работает. Воспитывает двух моих внучек», — отметил он в интервью «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».