Отец Ивана Урганта сообщил о временной паузе в карьере сына

Актер Андрей Ургант недавно отпраздновал свое 66-летие. В праздничном интервью он рассказал про свою большую семью. В частности, и про шоумена Ивана Урганта.
О родственниках артист отозвался особенно тепло, назвав их своим богатством. Также Ургант сообщил, что его сын на данный момент поставил карьеру на творческую паузу, однако все это временно.
«Двое детей: Иван и Мария. Иван — актер и телеведущий. Временно не работает. Воспитывает двух моих внучек», — отметил он в интервью «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».
Напомним, что передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала много месяцев назад. Сетку вещания изменили в связи с проведением спецоперации на Украине.