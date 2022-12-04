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2 часа назад

Подольская объяснила неудачи в «Ледниковом периоде»

Слово и Дело

Неудачи исполнительницы песни «Почему небо плачет» Натальи Подольской в новом сезоне «Ледникового периода» связаны с долгим перерывом от фигурного катания. Об этом она рассказала в беседе с «Вокруг ТВ».

Подольская объяснила неудачи в «Ледниковом периоде»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мне снова пришлось начинать почти с «нуля», потому что я за эти 12 лет ни разу не каталась на коньках. У меня случаются минуты слабости, пару раз были нервные срывы, я даже плакала дома», – поделилась артистка.

По словам певицы, не сдаться под натиском сильных соперников ей помогает поддержка родных и близких. Ее сыновья Тема и Ваня внимательно следят за успехами мамы, а Тема даже приехал на одну из репетиций, чтобы подбодрить ее.

ТВ,Наталья Подольская,
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