Подольская объяснила неудачи в «Ледниковом периоде»

Неудачи исполнительницы песни «Почему небо плачет» Натальи Подольской в новом сезоне «Ледникового периода» связаны с долгим перерывом от фигурного катания. Об этом она рассказала в беседе с «Вокруг ТВ».
«Мне снова пришлось начинать почти с «нуля», потому что я за эти 12 лет ни разу не каталась на коньках. У меня случаются минуты слабости, пару раз были нервные срывы, я даже плакала дома», – поделилась артистка.
По словам певицы, не сдаться под натиском сильных соперников ей помогает поддержка родных и близких. Ее сыновья Тема и Ваня внимательно следят за успехами мамы, а Тема даже приехал на одну из репетиций, чтобы подбодрить ее.