Ида Галич рассказала, кто пострадал на съемках Comedy Club

То ли из-за ухода и внезапного возвращения Гарика Харламова, то ли из-за магнитных бурь последние съемки новогоднего выпуска Comedy Club пошли наперекосяк. На своем телеграм-канале Ида Галич, гостья программы, сообщила, что в тот коварный вечер пострадала не только Карина Кросс.
«Пелагею укусила змея, Андрей Минин повредил локоть и в принципе сильно так ударился головой и спиной, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе...» — написала блогерша.
Между прочим, сама Ида упала со сцены и теперь лечит большой синяк на ягодицах. Что, впрочем, не испортило ей впечатления от съемок.
«Честно, получилось прям хорошо! Я столько не хихикала уже очень давно», — призналась Ида и иронично заметила, что декабрь только начался.
И правда, теперь страшно представить, что нас ждет в 2023 году. Ну, а каким будет новогодний выпуск шоу, увидим уже в ночь на 1 января.