Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
48 минут назад

Ида Галич рассказала, кто еще пострадал на съемках новогоднего выпуска Comedy Club

Super.ruиещё 1

То ли из-за ухода и внезапного возвращения Гарика Харламова, то ли из-за магнитных бурь последние съемки новогоднего выпуска Comedy Club пошли наперекосяк. На своем телеграм-канале Ида Галич, гостья программы, сообщила, что в тот коварный вечер пострадала не только Карина Кросс.

Ида Галич рассказала, кто пострадал на съемках Comedy Club
Фото: Super.ruSuper.ru

«Пелагею укусила змея, Андрей Минин повредил локоть и в принципе сильно так ударился головой и спиной, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе...» — написала блогерша.

Между прочим, сама Ида упала со сцены и теперь лечит большой синяк на ягодицах. Что, впрочем, не испортило ей впечатления от съемок.

«Честно, получилось прям хорошо! Я столько не хихикала уже очень давно», — призналась Ида и иронично заметила, что декабрь только начался.

И правда, теперь страшно представить, что нас ждет в 2023 году. Ну, а каким будет новогодний выпуск шоу, увидим уже в ночь на 1 января.

ТВ,Ида Галич,Андрей Минин,Гарик Харламов,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители