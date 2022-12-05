Ида Галич рассказала, кто пострадал на съемках Comedy Club

То ли из-за ухода и внезапного возвращения Гарика Харламова, то ли из-за магнитных бурь последние съемки новогоднего выпуска Comedy Club пошли наперекосяк. На своем телеграм-канале Ида Галич, гостья программы, сообщила, что в тот коварный вечер пострадала не только Карина Кросс.

Фото: Super.ru Super.ru

«Пелагею укусила змея, Андрей Минин повредил локоть и в принципе сильно так ударился головой и спиной, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе...» — написала блогерша.

Между прочим, сама Ида упала со сцены и теперь лечит большой синяк на ягодицах. Что, впрочем, не испортило ей впечатления от съемок.

«Честно, получилось прям хорошо! Я столько не хихикала уже очень давно», — призналась Ида и иронично заметила, что декабрь только начался.