Шоу «Маска. Танцы» покинул персонаж Свекла

Персонаж Свекла покинул шоу СТС «Маска. Танцы» в конце девятого выпуска. За образом заводного овоща скрывалась актриса Наталия Медведева.
Звезда в своем последнем выпуске выступила под композицию Queen of the night американской певицы Уитни Хьюстон. Выбор свеклы привел в восторг одного из членов жюри – Тимура Родригеза. Но впечатляющее выступление не спасло Медведеву от номинации на вылет.
Вторым претендентом на уход оказалась Щетка. Мнения жюри разделились, решающим стал голос певицы Клавы Коки. Исполнительница отметила женственность и трудолюбие персонажа. Тем не менее Кока не захотела оставить свеклу, отдав предпочтение Щетке.