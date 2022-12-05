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48 минут назад

Шоу «Маска. Танцы» покинул персонаж Свекла

Слово и Дело

Персонаж Свекла покинул шоу СТС «Маска. Танцы» в конце девятого выпуска. За образом заводного овоща скрывалась актриса Наталия Медведева.

Шоу «Маска. Танцы» покинул персонаж Свекла
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда в своем последнем выпуске выступила под композицию Queen of the night американской певицы Уитни Хьюстон. Выбор свеклы привел в восторг одного из членов жюри – Тимура Родригеза. Но впечатляющее выступление не спасло Медведеву от номинации на вылет.

Вторым претендентом на уход оказалась Щетка. Мнения жюри разделились, решающим стал голос певицы Клавы Коки. Исполнительница отметила женственность и трудолюбие персонажа. Тем не менее Кока не захотела оставить свеклу, отдав предпочтение Щетке.

Наталия Медведева,Уитни Хьюстон,
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