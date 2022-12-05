Шоу «Маска. Танцы» покинул персонаж Свекла

Звезда в своем последнем выпуске выступила под композицию Queen of the night американской певицы Уитни Хьюстон. Выбор свеклы привел в восторг одного из членов жюри – Тимура Родригеза. Но впечатляющее выступление не спасло Медведеву от номинации на вылет.