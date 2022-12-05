Медведева призналась, что не скрывала участие в шоу "Маска. Танцы"

Актриса и юмористка Наталия Медведева в интервью со StarHit рассказала, как ее семья отреагировала на участие в шоу «Маска. Танцы».
«Муж был в курсе, так как является одним из моих продюсеров, главным, я бы сказала. Среднему сыну я говорила, что просто еду на работу, а старший вот был настойчив», — рассказала Медведева. После расспросов старшего ребенка артистка рассекретила участие в «Маске».
Юмористка призналась, что не любит врать, поэтому не стала долго скрывать от семьи участие в программе. «Когда сняла маску, прямо выдохнула: теперь не надо никого обманывать. Камень с души упал!» — говорит она.