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3 часа назад

Медведева призналась, что не скрывала участие в шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ruиещё 1

Актриса и юмористка Наталия Медведева в интервью со StarHit рассказала, как ее семья отреагировала на участие в шоу «Маска. Танцы».

Медведева призналась, что не скрывала участие в шоу "Маска. Танцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Муж был в курсе, так как является одним из моих продюсеров, главным, я бы сказала. Среднему сыну я говорила, что просто еду на работу, а старший вот был настойчив», — рассказала Медведева. После расспросов старшего ребенка артистка рассекретила участие в «Маске».

Юмористка призналась, что не любит врать, поэтому не стала долго скрывать от семьи участие в программе. «Когда сняла маску, прямо выдохнула: теперь не надо никого обманывать. Камень с души упал!» — говорит она.

ТВ,Маска,Наталия Медведева,
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