Медведева призналась, что не скрывала участие в шоу "Маска. Танцы"

«Муж был в курсе, так как является одним из моих продюсеров, главным, я бы сказала. Среднему сыну я говорила, что просто еду на работу, а старший вот был настойчив», — рассказала Медведева. После расспросов старшего ребенка артистка рассекретила участие в «Маске».