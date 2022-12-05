«МЕДИА1» включит «СОЛНЦЕ» в декабре

«Для меня это большая ответственность и интересное приключение - объединить уникальный опыт «МЕДИА1» и наших партнеров из Меркурий Контент для создания абсолютно нового общего проекта. Эта синергия уже позволила нам вместе сделать невозможное - придумать и запустить бренд и канал всего за месяц. Дальше - постоянная работа по наполнению бренда смыслами, программной сетки новым контентом, интерактив с аудиторией. С «СОЛНЦЕ» работать легко, потому что мы в него искренне верим. Ведь именно солнца нам больше всего не хватает. Тепла, добра, любви… Теперь солнце будет доступно российскому зрителю 365 дней в году, хотя бы на нашем канале. «СОЛНЦЕ» - целиком и полностью: каждой единицей контента, каждым элементом оформления, каждым звуком, словом, кадром будет подчинен одной идее - здесь всегда все хорошо! Мы только в начале пути, но хотим создать волшебный мир, в котором "СОЛНЦЕ” согревает, дарит яркий свет и поднимает настроение. А еще - «СОЛНЦЕ» в нашей айдентике - это портал в мир приключений, которые только начинаются», - отмечает Рубен Оганесян, генеральный продюсер канала.