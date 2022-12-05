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2 часа назад

«МЕДИА1» включит «СОЛНЦЕ» в декабре

Партнерский материал

Группа компаний «МЕДИА1» и компания Меркурий Контент, основанная продюсером Эдуардом Илояном, объявляют о партнерстве и запуске федерального развлекательного канала «СОЛНЦЕ». Телеканал для широкой семейной аудитории - детей и их родителей, начнет вещание в 6 утра 14 декабря 2022 года. Генеральным продюсером «СОЛНЦЕ» партнеры назначили известного медиа менеджера Рубена Оганесяна, имеющего уникальный опыт создания нескольких успешных медиа активов. В его обязанности будет входить операционное управление каналом.

«МЕДИА1» включит «СОЛНЦЕ» в декабре
Фото: Предоставлено пресс-службойПредоставлено пресс-службой

«Канал запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, новое оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента. «СОЛНЦЕ» создают настоящие профессионалы своего дела, имеющие большой и успешный опыт запуска, эффективного управления и развития больших медиа брендов. Вся команда «СОЛНЦЕ» совершает маленькое чудо и творит волшебство, в полном соответствии с концепцией канала. И это только начало», - Ян Кухальский, генеральный директор группы компаний «МЕДИА1».

«Меркурий Контент объединяет в себе большую контентную экспертизу команд, создавших одни из самых популярных семейных и детских франшиз и медиа брендов в России - одного из лидеров отечественного кинопроизводства студии Yellow, Black and White, группы Start и компании StoryTime под руководством Юлии Миндубаевой, создающей детские анимационные и игровые шоу и сериалы. Мы верим, что с помощью нашего многолетнего опыта в сфере создания семейного развлекательного контента, а также сильной команды наших партнеров из группы компаний «МЕДИА1» у нас получится реализовать поставленные задачи по созданию нового телеканала», - основатель Меркурий Контент Эдуард Илоян.

Контент канала будет в равной степени интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке «СОЛНЦА» - качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.

«Для меня это большая ответственность и интересное приключение - объединить уникальный опыт «МЕДИА1» и наших партнеров из Меркурий Контент для создания абсолютно нового общего проекта. Эта синергия уже позволила нам вместе сделать невозможное - придумать и запустить бренд и канал всего за месяц. Дальше - постоянная работа по наполнению бренда смыслами, программной сетки новым контентом, интерактив с аудиторией. С «СОЛНЦЕ» работать легко, потому что мы в него искренне верим. Ведь именно солнца нам больше всего не хватает. Тепла, добра, любви… Теперь солнце будет доступно российскому зрителю 365 дней в году, хотя бы на нашем канале. «СОЛНЦЕ» - целиком и полностью: каждой единицей контента, каждым элементом оформления, каждым звуком, словом, кадром будет подчинен одной идее - здесь всегда все хорошо! Мы только в начале пути, но хотим создать волшебный мир, в котором "СОЛНЦЕ” согревает, дарит яркий свет и поднимает настроение. А еще - «СОЛНЦЕ» в нашей айдентике - это портал в мир приключений, которые только начинаются», - отмечает Рубен Оганесян, генеральный продюсер канала.

ТВ,Эдуард Илоян,
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