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39 минут назад

В России появится новый семейный телеканал

РИА "ФедералПресс"

Новый федеральный канал «Солнце» начнет вещание на территории России. Запуск намечен на 14 декабря 2022 года, доложили в пресс-службе группы компаний «МЕДИА1».

В России появится новый семейный телеканал
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Группа компаний «МЕДИА1» запускает семейный телеканал 14 декабря, который заменит канал Disney на территории нашей страны», – отмечается в сообщении.

Создатели канала пообещали телевизионной аудитории совершенно новые концепцию и оформление. В сетке «Солнца» будут стоять мультфильмы, кино и сериалы, подходящие для семейного просмотра, и всероссийские премьеры.

ТВ,Walt Disney,
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