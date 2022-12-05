В России появится новый семейный телеканал

Новый федеральный канал «Солнце» начнет вещание на территории России. Запуск намечен на 14 декабря 2022 года, доложили в пресс-службе группы компаний «МЕДИА1».

«Группа компаний «МЕДИА1» запускает семейный телеканал 14 декабря, который заменит канал Disney на территории нашей страны», – отмечается в сообщении.

Создатели канала пообещали телевизионной аудитории совершенно новые концепцию и оформление. В сетке «Солнца» будут стоять мультфильмы, кино и сериалы, подходящие для семейного просмотра, и всероссийские премьеры.