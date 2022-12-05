Названы имена ведущих церемонии «Золотой граммофон» в 2022 году

Церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в 2022 году будут вести Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина. Об этом объявил организатор премии – «Русская медиагруппа».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей, — заявил Галыгин.

Режиссёрами церемонии в этом стали титулованные постановщики Александр Гришаев и Нина Алексеева, поставившие несколько грандиозных музыкальных шоу и сольные концерты звезд.

Сюрпризы ждут зрителей и в выступлениях исполнителей. На церемонии прозвучат новые аранжировки любимых песен, а артисты примерят неожиданные образы. Гости Церемонии узнают, как изначально должна была звучать композиция Люси Чеботиной «Солнце Монако», о чем на самом деле рассказывает Ханна в своей песне «Море», на что способны братья из группы Dabro, и про каких «птичек» поют Hamalli&Navai.