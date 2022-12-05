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35 минут назад

Популярное юмористическое шоу “Импровизация” покинет эфир ТНТ

Мира Маркина

Артисты юмористического шоу “Импровизация” сообщили о закрытии программы в видеоролике. Соответствующая новость появилась в Telegram-канале, посвященном программе.

Популярное юмористическое шоу покинет эфир ТНТ
Фото: t.me/Improvisation_tntt.me/Improvisation_tnt

По словам комиков, проект был закрыт из-за “новой стратегии” телеканала. Однако артисты “Импровизации” поспешили успокоить поклонников.

“Все шоу, которые мы снимали, все интернет-проекты, все концерты, встречи и гастроли — все остается. Не нужно переживать, вы все хорошо знаете нас, и мы всегда придумаем что-нибудь”, – заявили они.

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Также в видеообращении комики сообщили, что знали о закрытии шоу еще в начале осени. Однако не могли рассказать об этом решении телеканала из-за особенностей телепроизводства.

Напомним, шоу “Импровизация” появилось в эфире ТНТ в 2016 году и существовало на протяжении восьми сезонов. Гостями студии становились российские знаменитости. Они в том числе предлагали комикам идеи для реализации в стиле импровизации.

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