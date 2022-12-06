На ТНТ подтвердили информацию о закрытии "Импровизации"

В пресс-службе телеканала ТНТ подтвердили "Газете.Ru", что шоу "Импровизация" действительно уходит из эфира.
Сообщается, что в сравнении с другими программами "Импровизация" имела более низкие рейтинги. Также представители канала объяснили, что в данное время юмору "действительно пришлось непросто", из-за чего было принято закрыть проект.
"Если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых, которые быстро станут любимыми публикой, - так неизменно происходит из раза в раз", - заверили на ТНТ.
Ранее участники "Импровизации" Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко сообщили о закрытии шоу.