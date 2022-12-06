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23 минуты назад

На ТНТ подтвердили информацию о закрытии "Импровизации"

Газета.Ruиещё 5

В пресс-службе телеканала ТНТ подтвердили "Газете.Ru", что шоу "Импровизация" действительно уходит из эфира.

На ТНТ подтвердили информацию о закрытии "Импровизации"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что в сравнении с другими программами "Импровизация" имела более низкие рейтинги. Также представители канала объяснили, что в данное время юмору "действительно пришлось непросто", из-за чего было принято закрыть проект.

"Если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых, которые быстро станут любимыми публикой, - так неизменно происходит из раза в раз", - заверили на ТНТ.

Ранее участники "Импровизации" Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко сообщили о закрытии шоу.

ТВ,Антон Шастун,Арсений Попов,Сергей Матвиенко,
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