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1 час назад

Звезда “Аншлага” перечислила любимых стендап-комиков

Мира Маркина

Телеведущая, звезда программы “Аншлаг” Елена Воробей в интервью журналу ОК! рассказала об отношении к молодым коллегам.

Звезда “Аншлага” перечислила любимых стендап-комиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Воробей отметила, что современные стендап-комики вызывают у нее чувство уважения – их труд и изобретательность.

“У этих экспериментаторов миллионы поклонников. И с появлением комиков новой волны на сцене юмор стал свежее и моложе”, — подчеркнула звезда.

Воробей пожаловалась на проблемы при съемках нового шоу

Также Елена перечислила любимых артисток – ими оказались участницы проекта “Женский Stand Up” Варвара Щербакова, Саула Юсупова, Надежда Джабраилова и Зоя Яровицына. По словам Воробей, она приходит на выступления этих девушек и всегда рада видеть их на своих концертах.

Ранее мы рассказывали о закулисье шоу “Надкаст”.

ТВ,Елена Воробей,Варвара Щербакова,
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