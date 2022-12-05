Звезда “Аншлага” перечислила любимых стендап-комиков

Воробей отметила, что современные стендап-комики вызывают у нее чувство уважения – их труд и изобретательность.

“У этих экспериментаторов миллионы поклонников. И с появлением комиков новой волны на сцене юмор стал свежее и моложе”, — подчеркнула звезда.

Также Елена перечислила любимых артисток – ими оказались участницы проекта “Женский Stand Up” Варвара Щербакова, Саула Юсупова, Надежда Джабраилова и Зоя Яровицына. По словам Воробей, она приходит на выступления этих девушек и всегда рада видеть их на своих концертах.