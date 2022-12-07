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21 минуту назад

«Золотой граммофон» впервые за 15 лет пройдет без Ивана Урганта: названы новые ведущие

Super.ruиещё 2

Казалось бы, «Золотой граммофон» без Ивана Урганта — не бывает такого. Бывает. В этом году, впервые за 15 лет, мероприятие состоится без него. Новыми ведущими стали экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина.

Раскрыты имена новых ведущих «Золотого граммофона»
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, что соведущими Ивана Урганта в разные годы были Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев.

До вручения премии «Золотой граммофон – 2022» остаются считаные дни. Мероприятие пройдет 10 декабря на «ВТБ Арене». Сообщается, что все билеты уже проданы. Впрочем, по-другому с этой премией и быть не может.

ТВ,Вадим Галыгин,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Екатерина Скулкина,Дмитрий Нагиев,Сергей Светлаков,
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