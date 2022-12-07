Раскрыты имена новых ведущих «Золотого граммофона»

Казалось бы, «Золотой граммофон» без Ивана Урганта — не бывает такого. Бывает. В этом году, впервые за 15 лет, мероприятие состоится без него. Новыми ведущими стали экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина.
Напомним, что соведущими Ивана Урганта в разные годы были Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев.
До вручения премии «Золотой граммофон – 2022» остаются считаные дни. Мероприятие пройдет 10 декабря на «ВТБ Арене». Сообщается, что все билеты уже проданы. Впрочем, по-другому с этой премией и быть не может.