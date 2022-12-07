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54 минуты назад

Каким проектом заменят шоу "Импровизация"

Ревизор.ru

Продюсер Дмитрий Ашуров поговорил с порталом BLITZ+ о закрытии юмористического шоу "Импровизация" на ТНТ, которое вел шоумен Павел Воля. О прекращении работы программы стало известно 6 декабря. Ашуров дал свои комментарии сегодня, 7 декабря.

Каким проектом заменят шоу "Импровизация"
Фото: РевизорРевизор

Многие пользователи Сети опасаются, что с прекращением "Импровизации" рейтинги телеканала существенно упадут. Дмитрий Ашуров с этим категорически не согласен. Он, скорее, считает, что "Импровизация" не приносила звездных рейтингов и потому изжила себя.

"Есть более востребованные шоу. Например, те же "Звезды в Африке". Продюсеры пробуют разный контент: танцевальные, реалити-шоу", - цитирует издание слова эксперта.

Кроме того, Дмитрий Ашуров предположил, что руководство ТНТ готовит на смену "Импровизации" не менее, а, возможно, и более яркий проект.

ТВ,Павел Воля,
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