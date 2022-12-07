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3 часа назад

Музыкальное шоу для непрофессионалов "Конфетка" готовится на ТНТ

Ревизор.ru

Его доверят вести Гарику Мартиросяну и Марине Кравец.

Музыкальное шоу для непрофессионалов "Конфетка" готовится на ТНТ
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Недавно продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя прекращение выхода в эфир программы "Импровизация" на ТНТ, не исключил, что руководство канала заменит ее другим интересным проектом.

Возможно, таковым призвано стать новое музыкальное шоу "Конфетка", которое уже снимается на ТНТ. О подготовке проекта рассказала "Газета. Ru".

По данным издания, это будет проект для непрофессиональных музыкантов, в рамках которого звезды эстрады помогут композициям неизвестных творцов зазвучать правильно и круто. В каждом эфире планируется участие пяти новичков и пяти мастеров. Эксперты оценят выступления участников. Слушатели в зале выберут лучшего исполнителя, которому достанется денежный приз.

Ведущими программы называют юмориста Гарика Мартиросяна и актрису Марину Кравец. Первый выпуск "Конфетки" выйдет в 2023 году.

ТВ,Марина Кравец,Гарик Мартиросян,
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