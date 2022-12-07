Музыкальное шоу для непрофессионалов "Конфетка" готовится на ТНТ

Его доверят вести Гарику Мартиросяну и Марине Кравец.
Недавно продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя прекращение выхода в эфир программы "Импровизация" на ТНТ, не исключил, что руководство канала заменит ее другим интересным проектом.
Возможно, таковым призвано стать новое музыкальное шоу "Конфетка", которое уже снимается на ТНТ. О подготовке проекта рассказала "Газета. Ru".
По данным издания, это будет проект для непрофессиональных музыкантов, в рамках которого звезды эстрады помогут композициям неизвестных творцов зазвучать правильно и круто. В каждом эфире планируется участие пяти новичков и пяти мастеров. Эксперты оценят выступления участников. Слушатели в зале выберут лучшего исполнителя, которому достанется денежный приз.
Ведущими программы называют юмориста Гарика Мартиросяна и актрису Марину Кравец. Первый выпуск "Конфетки" выйдет в 2023 году.