Музыкальное шоу для непрофессионалов "Конфетка" готовится на ТНТ

Его доверят вести Гарику Мартиросяну и Марине Кравец.

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Недавно продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя прекращение выхода в эфир программы "Импровизация" на ТНТ, не исключил, что руководство канала заменит ее другим интересным проектом.

Возможно, таковым призвано стать новое музыкальное шоу "Конфетка", которое уже снимается на ТНТ. О подготовке проекта рассказала "Газета. Ru".

По данным издания, это будет проект для непрофессиональных музыкантов, в рамках которого звезды эстрады помогут композициям неизвестных творцов зазвучать правильно и круто. В каждом эфире планируется участие пяти новичков и пяти мастеров. Эксперты оценят выступления участников. Слушатели в зале выберут лучшего исполнителя, которому достанется денежный приз.