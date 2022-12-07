Предстоящий сезон шоу "Маска" будет невероятным

В этом уверена его продюсер Юлия Сумачева.
Продюсер музыкального проекта "Маска" на НТВ Юлия Сумачева в интервью изданию "СтарХит" выдала кое-какие подробности нового сезона шоу, премьерный выпуск которого выйдет в эфир в феврале 2023 года.
По словам Сумачевой, предстоящий сезон станет невероятным. Его кастинг уже завершен, отобрано 14 участников. Костюмы фантастических существ уже отрисованы, а часть даже отдана в производство, таким образом, подготовка идет полным ходом. Продюсер на назвала имена участников, но отметила, что многие звезды из прошлых сезонов снова рвутся в бой.
Также руководитель шоу предупредила о сюрпризе, связанном с переменами в жюри.
Похожее на "Маску" шоу "Аватар" на НТВ вскоре пойдет на второй сезон. Сумачева отметила, что между телеканалами существует конкуренция, и на Первом канале тоже начат подобный проект под названием "Фантастика". Однако по рейтингам "Аватар" обходит эту программу, прозвучало в интервью.