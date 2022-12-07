Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
34 минуты назад

Предстоящий сезон шоу "Маска" будет невероятным

Ревизор.ru

В этом уверена его продюсер Юлия Сумачева.

Предстоящий сезон шоу "Маска" будет невероятным
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Продюсер музыкального проекта "Маска" на НТВ Юлия Сумачева в интервью изданию "СтарХит" выдала кое-какие подробности нового сезона шоу, премьерный выпуск которого выйдет в эфир в феврале 2023 года.

По словам Сумачевой, предстоящий сезон станет невероятным. Его кастинг уже завершен, отобрано 14 участников. Костюмы фантастических существ уже отрисованы, а часть даже отдана в производство, таким образом, подготовка идет полным ходом. Продюсер на назвала имена участников, но отметила, что многие звезды из прошлых сезонов снова рвутся в бой.

Также руководитель шоу предупредила о сюрпризе, связанном с переменами в жюри.

Похожее на "Маску" шоу "Аватар" на НТВ вскоре пойдет на второй сезон. Сумачева отметила, что между телеканалами существует конкуренция, и на Первом канале тоже начат подобный проект под названием "Фантастика". Однако по рейтингам "Аватар" обходит эту программу, прозвучало в интервью.

ТВ,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители