Предстоящий сезон шоу "Маска" будет невероятным

В этом уверена его продюсер Юлия Сумачева.

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Продюсер музыкального проекта "Маска" на НТВ Юлия Сумачева в интервью изданию "СтарХит" выдала кое-какие подробности нового сезона шоу, премьерный выпуск которого выйдет в эфир в феврале 2023 года.

По словам Сумачевой, предстоящий сезон станет невероятным. Его кастинг уже завершен, отобрано 14 участников. Костюмы фантастических существ уже отрисованы, а часть даже отдана в производство, таким образом, подготовка идет полным ходом. Продюсер на назвала имена участников, но отметила, что многие звезды из прошлых сезонов снова рвутся в бой.

Также руководитель шоу предупредила о сюрпризе, связанном с переменами в жюри.